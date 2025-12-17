A magia do Natal na Serra está a chegar!

É já no próximo sábado que abre portas a tão esperada Aldeia do Pai Natal, na Gralheira!
Nos dias 20,
21, 27 e 28 de dezembro, esta aldeia do concelho de Cinfães, transforma-se num
verdadeiro mundo encantado, oferecendo diversão e animação para todas as
idades.
Entre as
atrações permanentes estão a Casa do Pai Natal, a Oficina dos Brinquedos, o
Correio do Pai Natal, a Casa do Duende, o Banco do Pai Natal, o Circo do Pai
Natal, a Cozinha do Pai Natal, a Rádio Pai Natal, a Casinha de Chocolate, a
Casa da Bruxa, a Casa do Café e a Casa do Pão.
Este ano, o
evento traz novidades que prometem cativar visitantes de todas as idades,
incluindo o Pai Natal Remix, O Carteiro e o Duende Trapalhão, a Escola dos
Duendes, o Largo do Oeste, A Avó do Pai Natal e O Estendal do Pai Natal.
Uma das
grandes novidades desta edição é o tema musical, que dará um tom especial a
toda a aldeia. Os visitantes poderão sentir a música em cada canto, desde os
espetáculos e concertos às personagens e animação de rua.
Além das
casas temáticas, a Aldeia do Pai Natal oferece uma ampla programação cultural,
com teatro, bailes à moda antiga, concertos, a tradicional Parada do Pai Natal
e animação de rua. Para os mais aventureiros, estão disponíveis o parque de
diversões, a rampa de snowtubing, o trenó virtual e insufláveis.
A gastronomia
e o artesanato local completam a experiência, proporcionando momentos de
convívio e descoberta da tradição da região. A entrada e participação são
gratuitas, tornando a Aldeia do Pai Natal uma oportunidade única para viver a
magia do Natal num cenário deslumbrante em plena Serra de Montemuro.
Fazer uma greve geral tem no sector privado uma grande dificuldade, o medo. Medo de passar a ser olhado como “comunista”, o medo de retaliações, o medo de perder o emprego à primeira oportunidade. Quem disser que este não é o factor principal contra o alargamento da greve ao sector privado, não conhece o sector privado.
Há alturas na vida de uma pessoa em que não vale a pena esperar mais por algo que se desejou muito, mas nunca veio. Na vida dos povos é um pouco assim também. Chegou o momento de nós, europeus, percebermos que é preciso dizer "adeus" à América. A esta América de Trump, claro. Sim, continua a haver uma América boa, cosmopolita, que gosta da democracia liberal, que compreende a vantagem da ligação à UE. Sucede que não sabemos se essa América certa (e, essa sim, grande e forte) vai voltar. Esperem o pior. Porque é provável que o pior esteja a chegar.