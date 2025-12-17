A magia do Natal na Serra está a chegar!

É já no próximo sábado que abre portas a tão esperada Aldeia do Pai Natal, na Gralheira!

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

Nos dias 20, 21, 27 e 28 de dezembro, esta aldeia do concelho de Cinfães, transforma-se num verdadeiro mundo encantado, oferecendo diversão e animação para todas as idades.

Entre as atrações permanentes estão a Casa do Pai Natal, a Oficina dos Brinquedos, o Correio do Pai Natal, a Casa do Duende, o Banco do Pai Natal, o Circo do Pai Natal, a Cozinha do Pai Natal, a Rádio Pai Natal, a Casinha de Chocolate, a Casa da Bruxa, a Casa do Café e a Casa do Pão.

Este ano, o evento traz novidades que prometem cativar visitantes de todas as idades, incluindo o Pai Natal Remix, O Carteiro e o Duende Trapalhão, a Escola dos Duendes, o Largo do Oeste, A Avó do Pai Natal e O Estendal do Pai Natal.

Uma das grandes novidades desta edição é o tema musical, que dará um tom especial a toda a aldeia. Os visitantes poderão sentir a música em cada canto, desde os espetáculos e concertos às personagens e animação de rua.

Além das casas temáticas, a Aldeia do Pai Natal oferece uma ampla programação cultural, com teatro, bailes à moda antiga, concertos, a tradicional Parada do Pai Natal e animação de rua. Para os mais aventureiros, estão disponíveis o parque de diversões, a rampa de snowtubing, o trenó virtual e insufláveis.

A gastronomia e o artesanato local completam a experiência, proporcionando momentos de convívio e descoberta da tradição da região. A entrada e participação são gratuitas, tornando a Aldeia do Pai Natal uma oportunidade única para viver a magia do Natal num cenário deslumbrante em plena Serra de Montemuro.

Esta iniciativa convida famílias e visitantes a celebrar a época natalícia, criar memórias inesquecíveis e sentir a verdadeira essência do Natal no coração da Serra. Venha viver a magia do Natal na Serra. Mais informação em "Cinfães Natal Naturalmente Único" de 30 de novembro até ao dia 4 de janeiro!