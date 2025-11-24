Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Nesta terceira edição do Dia Mundial do Fado, o Coliseu Micaelense, irá realizar um concerto de homenagem a Rodrigo, sob a égide de José Pracana, no próximo dia 27 de novembro às 20h30, que conta com o Alto Patrocínio de Sua Excelência - o Presidente da República e do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto.

Rodrigo não estará presente pessoalmente por motivos de saúde na nossa sala principal, mas irá juntar-se ao nosso público através da sua sala de estar por videoconferência. Será feita transmissão em streaming através do Facebook do Coliseu Micaelense.

Apresentador: Júlio Isidro

Direção Musical: Jorge Fernando

Fadistas: Alexandra, António Pinto Basto, Carlos Leitão, Gustavo Pinto Basto, Jorge Fernando, Matilde Cid, Raquel Dutra e Tânia Oleiro Músicos: Custódio Castelo, Dinis Raposo, Jorge Fernando, Herlander Freitas e Rafael FragaI

Informações Adicionais:

Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt

Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).

27 de novembro20H30 | porta abre às 19H30

DIA MUNDIAL DO FADO - HOMENAGEM A RODRIGO

A entrada para este concerto é gratuita, mediante levantamento prévio de bilhete na bilheteira local do Coliseu Micaelense, a partir das 15H00 de dia 7 de novembro.