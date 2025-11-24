DIA MUNDIAL DO FADO - HOMENAGEM A RODRIGO

Nesta terceira edição do Dia Mundial do
Fado, o Coliseu Micaelense, irá realizar um concerto de homenagem a Rodrigo,
sob a égide de José Pracana, no próximo dia 27 de novembro às 20h30, que conta
com o Alto Patrocínio de Sua Excelência - o Presidente da República e do
Ministério da Cultura, Juventude e Desporto.
Rodrigo não estará presente pessoalmente por
motivos de saúde na nossa sala principal, mas irá juntar-se ao nosso público
através da sua sala de estar por videoconferência. Será feita transmissão em streaming
através do Facebook do Coliseu Micaelense.
Apresentador: Júlio Isidro
Direção Musical: Jorge Fernando
Fadistas: Alexandra, António Pinto Basto,
Carlos Leitão, Gustavo Pinto Basto, Jorge Fernando, Matilde Cid, Raquel Dutra e
Tânia Oleiro Músicos: Custódio Castelo, Dinis Raposo,
Jorge Fernando, Herlander Freitas e Rafael FragaI
Informações Adicionais:
Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes
de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu
Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt
Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade
reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).
27 de novembro20H30 | porta abre às 19H30
A entrada para este concerto é gratuita,
mediante levantamento prévio de bilhete na bilheteira local do Coliseu
Micaelense, a partir das 15H00 de dia 7 de novembro.
