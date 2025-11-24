Sábado – Pense por si

Carnaval de Ovar: alegria e muita música para edição 2026

Jorge Aragão, Quim Barreiros, Dillaz, Phoenix RDC, Mizzy Miles, Maddix e Vegas são alguns dos nomes confirmados no Espaço Folião. De 24 de janeiro a 17 de fevereiro, regressa o evento mais emblemático do concelho, com milhares de vareiros a dar vida a um Carnaval histórico e apaixonante. Serão 12 momentos icónicos e mais de 60 propostas entre concertos e DJ sets, num cartaz vibrante que promete contagiar. A Vitamina da Alegria® volta com autenticidade e inovação.

“O Município honra a história do Carnaval e apresenta uma edição de excelência, valorizando tradições e oferecendo experiências diversificadas”, afirma Domingos Silva, Presidente da Câmara, destacando segurança reforçada e estratégias para melhorar a experiência do público. “Todos deviam vir ao Carnaval de Ovar pelo menos uma vez na vida. Quem vem, regressa”, garante, sublinhando que a força da festa está nos milhares de vareiros que a constroem com paixão. Para o autarca, esta aposta “afirma o território culturalmente, dinamiza a economia e é um instigador social”.

A festa começa a 24 de janeiro com o Espetáculo de Abertura no Mercado Municipal. Os 24 grupos preparam desfiles de brilho ímpar, com os Grandes Corsos Carnavalescos a 15 e 17 de fevereiro, esperando-se mais de 150 mil espectadores. A 14 de fevereiro, a Avenida Sá Carneiro transforma-se num sambódromo para o Desfile Noturno das Escolas de Samba. Antes, a 1 de fevereiro, chega o Rei, com piadas e reis vareiros.

O Carnaval abraça todas as gerações: a 5 de fevereiro, Baile Sénior; a 8, Carnaval das Crianças; a 13, Desfile da Farrapada, onde o público se mistura com os entrudos. A Noite Dominó, a 12, desafia todos a vestir o tradicional gabão. Imperdíveis são também a Caminhada Noturna (30 de janeiro) e a Festa na Aldeia (31), nos bastidores da folia.

Do Espaço Folião à Praça das Galinhas, Mercado Municipal, Parque Júlio Dinis, Jardim do Cáster e outros pontos, cada lugar terá um ritmo diferente. A Grande Noite Mágica, a 16 de fevereiro, é o auge: toda a cidade veste as cores do Carnaval e os foliões circulam de festa em festa.

No Espaço Folião, a 6 de fevereiro, as Escolas de Samba apresentam os Sambas Enredo. A 7, Jorge Aragão anima a Grande Noite Brasileira; a 12, Quim Barreiros reina na Noite Dominó. Na reta final, Mizzy Miles e Phoenix RDC (14), Dillaz (15) e, na Grande Noite Mágica, Maddix e Vegas (16).

Muitas atividades são gratuitas, mas algumas requerem bilhete. A venda online começa a 1 de dezembro e, nas bilheteiras locais, a 9. Até 30 de janeiro há descontos, incluindo para os primeiros mil passes gerais do Espaço Folião. O cartaz deste ano evoca a figura do palhaço, símbolo de alegria, energia e liberdade de celebrar, convidando todos a viver novas experiências.

