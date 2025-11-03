DECATHLON CELEBRA 25 ANOS EM PORTUGAL

A Decathlon celebra, este ano, 25 anos em
Portugal, um percurso que começou em 2000 com a abertura da primeira loja e
que hoje se traduz em mais de 40 lojas de norte a sul do país e ilhas,
cerca de 2000 colaboradores e milhares de clientes que diariamente confiam na
marca para os acompanhar na sua paixão pelo desporto.
Desde a sua chegada a Portugal, a Decathlon tem
investido na criação de emprego e no apoio às comunidades locais. Ao mesmo
tempo, orgulha-se de estar presente na vida dos portugueses em momentos únicos,
seja no campo, na montanha, no mar, inspirando milhares de pessoas a
descobrirem o prazer do movimento e o poder transformador do desporto e da
atividade física.
A campanha, sob o mote “25 anos a jogar em casa”,
reflete a história e o compromisso da Decathlon: tornar o desporto acessível a
todos, sempre com qualidade, inovação e proximidade. A imagem desta campanha
resulta da união de diferentes campos desportivos que, juntos, dão forma ao
número 25. Um símbolo que representa o movimento, a diversidade do universo
desportivo e a viagem da Decathlon em Portugal ao longo dos anos.
A nossa força está nas pessoas, nas nossas equipas
que, com a sua paixão pelo desporto, continuam a construir a nossa história em
Portugal. Ao longo destes 25 anos, partilhámos com os nossos clientes mais do
que produtos: partilhámos conquistas, sorrisos, amizades e até quedas, mas
acima de tudo, a vontade de voltar a tentar. Este é o espírito que nos move e
que continuará a guiar-nos para o futuro, lado a lado com as nossas equipas e
clientes.”, menciona José
Fonseca, Líder da Decathlon Portugal.
Com orgulho no caminho percorrido e entusiasmo pelo
futuro, a Decathlon reafirma o seu sentido de continuar a mover as pessoas
pelas maravilhas do desporto, sempre lado a lado com quem acredita que o
desporto é para todos.
