DECATHLON CELEBRA 25 ANOS EM PORTUGAL

A Decathlon celebra, este ano, 25 anos em Portugal, um percurso que começou em 2000 com a abertura da primeira loja e que hoje se traduz em mais de 40 lojas de norte a sul do país e ilhas, cerca de 2000 colaboradores e milhares de clientes que diariamente confiam na marca para os acompanhar na sua paixão pelo desporto.

Desde a sua chegada a Portugal, a Decathlon tem investido na criação de emprego e no apoio às comunidades locais. Ao mesmo tempo, orgulha-se de estar presente na vida dos portugueses em momentos únicos, seja no campo, na montanha, no mar, inspirando milhares de pessoas a descobrirem o prazer do movimento e o poder transformador do desporto e da atividade física.

A campanha, sob o mote “25 anos a jogar em casa”, reflete a história e o compromisso da Decathlon: tornar o desporto acessível a todos, sempre com qualidade, inovação e proximidade. A imagem desta campanha resulta da união de diferentes campos desportivos que, juntos, dão forma ao número 25. Um símbolo que representa o movimento, a diversidade do universo desportivo e a viagem da Decathlon em Portugal ao longo dos anos.

A nossa força está nas pessoas, nas nossas equipas que, com a sua paixão pelo desporto, continuam a construir a nossa história em Portugal. Ao longo destes 25 anos, partilhámos com os nossos clientes mais do que produtos: partilhámos conquistas, sorrisos, amizades e até quedas, mas acima de tudo, a vontade de voltar a tentar. Este é o espírito que nos move e que continuará a guiar-nos para o futuro, lado a lado com as nossas equipas e clientes.”, menciona José Fonseca, Líder da Decathlon Portugal.

Com orgulho no caminho percorrido e entusiasmo pelo futuro, a Decathlon reafirma o seu sentido de continuar a mover as pessoas pelas maravilhas do desporto, sempre lado a lado com quem acredita que o desporto é para todos.