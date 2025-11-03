AMIGO PAREDES, UM CONCERTO-HOMENAGEM NOS 100 ANOS DO NASCIMENTO DE CARLOS PAREDES NO TEATRO TIVOLI BBVA

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

No ano em que se assinala o centenário do nascimento de Carlos Paredes, o Teatro Tivoli BBVA recebe um concerto-homenagem a 9 de novembro, que consagra a obra de Paredes.

Inspirado no livro Amigo Paredes1, este concerto convida o público a revisitar o repertório musical de Carlos Parede num concerto agregador de várias estéticas musicais.

Em palco, os músicos vindos de sonoridades do jazz, fado de Coimbra e do fado de Lisboa, apresentam um concerto verdadeiramente intimista. O coletivo vai confidenciar e partilhar as memórias vivas daquele que sempre será um dos maiores compositores e guitarristas de Portugal e que é aqui celebrado.

Este espetáculo apresenta ainda alguns dos mais virtuosos músicos da guitarra portuguesa no panorama nacional e seguidores dos ensinamentos de Carlos Paredes, cruzando novas gerações de músicos e artistas consagrados, acompanhados por um quarteto composto por piano acústico, viola, contrabaixo e trompete. Também na guitarra portuguesa destaca-se a presença musical e emocional de Luísa Amaro, companheira de vida de Carlos Paredes.

A palavra-canção também tem presença assegurada neste concerto-homenagem com uma das mais

importantes personalidades da música portuguesa, Maria João dará voz e letra a músicas de Carlos Paredes.

Carlos Paredes nasceu a 16 de fevereiro de 1925, em Coimbra, e faleceu a 23 de julho de 2004. Nos 79 anos de vida, Carlos Paredes distinguiu-se como um notável compositor e guitarrista, tendo sido um dos mais importantes impulsionadores da guitarra portuguesa, por incentivo do pai, Artur Paredes, ‘embaixador’ da estética musical de Coimbra. O legado de Carlos Paredes é consagrado Património Popular, sendo considerado um dos artistas mais emblemáticos da música do nosso país.

Neste concerto, o público reviverá a vida e obra de Carlos Paredes, que continua a inspirar músicos e artistas dos mais diversos géneros musicais, desde o fado ao jazz, assim como a cultura portuguesa – e nomeadamente a escola de Coimbra.

Os bilhetes para “Amigo Paredes” já estão à venda em ticketline e nos locais habituais.

1 Amigo Paredes de Paulo Sérgio Santos (2021)