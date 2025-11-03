AMIGO PAREDES, UM CONCERTO-HOMENAGEM NOS 100 ANOS DO NASCIMENTO DE CARLOS PAREDES NO TEATRO TIVOLI BBVA

No
ano em que se assinala o centenário do nascimento de Carlos Paredes, o Teatro
Tivoli BBVA recebe um concerto-homenagem a 9 de novembro, que consagra a obra de
Paredes.
Inspirado
no livro Amigo Paredes1, este concerto convida o público a
revisitar o repertório musical de Carlos Parede num concerto agregador de
várias estéticas musicais.
Em
palco, os músicos vindos de sonoridades do jazz, fado de Coimbra e do fado
de Lisboa, apresentam um concerto verdadeiramente intimista. O coletivo
vai confidenciar e partilhar as memórias vivas daquele que sempre será um dos
maiores compositores e guitarristas de Portugal e que é aqui celebrado.
Este
espetáculo apresenta ainda alguns dos mais virtuosos músicos da guitarra
portuguesa no panorama nacional e seguidores dos ensinamentos de Carlos
Paredes, cruzando novas gerações de músicos e artistas consagrados,
acompanhados por um quarteto composto por piano acústico, viola, contrabaixo e
trompete. Também na guitarra portuguesa destaca-se a presença musical e
emocional de Luísa Amaro, companheira de vida de Carlos Paredes.
A
palavra-canção também tem presença assegurada neste concerto-homenagem com uma
das mais
importantes personalidades da música portuguesa, Maria João dará voz e letra a músicas
de Carlos Paredes.
Carlos Paredes nasceu a 16 de fevereiro de 1925, em Coimbra, e faleceu a 23 de
julho de 2004. Nos 79 anos de vida, Carlos Paredes distinguiu-se como um
notável compositor e guitarrista, tendo sido um dos mais importantes
impulsionadores da guitarra portuguesa, por incentivo do pai, Artur Paredes,
‘embaixador’ da estética musical de Coimbra. O legado de Carlos Paredes é
consagrado Património Popular, sendo considerado um dos artistas mais
emblemáticos da música do nosso país.
Neste
concerto, o público reviverá a vida e obra de Carlos Paredes, que continua a
inspirar músicos e artistas dos mais diversos géneros musicais, desde o fado ao
jazz, assim como a cultura portuguesa – e nomeadamente a escola de Coimbra.
Os
bilhetes para “Amigo Paredes” já estão à venda em ticketline e nos locais habituais.
1 Amigo Paredes de Paulo Sérgio Santos (2021)
