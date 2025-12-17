Continente, Galp e NOS unem-se para criar o COMBINA

Programa de descontos inédito oferece poupança em gastos que representam mais de 30% do orçamento mensal das famílias

O Continente, a Galp e a NOS apresentam o COMBINA, uma oferta pioneira que une três marcas líderes em Portugal para apoiar os consumidores a economizar de forma permanente, em áreas essenciais do dia a dia que representam cerca de um terço dos gastos mensais.

A parceria entre as três marcas portuguesas reforça o compromisso conjunto de contribuir para criar valor acrescentado aos consumidores e às famílias, com soluções que ajudam a fazer melhores escolhas, transformam a complexidade em clareza e permitem otimizar o orçamento mensal e a poupança.

O programa COMBINA é um ecossistema de poupança, com benefícios permanentes e acumuláveis com outros descontos e cupões, que permite poupar tanto nas compras do supermercado como nas despesas de mobilidade.

No total, o COMBINA possibilita uma poupança anual que poderá ser superior a 600€, valor similar ao consumo médio anual de uma família em eletricidade Galp Casa ou igual à subscrição anual do pacote de telecomunicações NOS 4.

O COMBINA estará disponível a partir de 26 de dezembro em três níveis de combinação que permitem poupar em Cartão Continente:

COMBINA 1 – associação de 1 serviço da Galp Casa ou um pacote NOS – com desconto de 2% no Continente, acumulável com outros descontos e cupões, e poupança de 0,20€/litro em combustível Galp;

COMBINA 2 – associação de 2 serviços: dois da Galp Casa ou um da Galp e um pacote NOS – com desconto de 5% no Continente, acumulável com outros descontos e cupões, e poupança de 0,25€/litro em combustível Galp;

COMBINA 3 – associação de 3 ou mais serviços: três da Galp Casa ou dois ou três da Galp Casa e um pacote NOS - com desconto de 10% no Continente, acumulável com outros descontos e cupões, e poupança de 0,30€/litro em combustível Galp.

Para José Fortunato, Administrador da MC, “para o Continente, a oferta de soluções adaptadas às diferentes necessidades dos nossos clientes é prioritária. Através do COMBINA, procuramos criar uma solução integrada que permite poupar em áreas essenciais do quotidiano. Estamos certos que esta parceria com a Galp e a NOS vai permitir combinar mundos complementares, facilitando a vida de todas as famílias.”

Para João Marques da Silva, co-CEO da Galp, “esta parceria representa um passo significativo na nossa missão de tornar a energia mais acessível, enquanto reforçamos o ecossistema de benefícios oferecido aos nossos clientes. Esta abordagem disruptiva com o Continente e a NOS irá certamente reforçar a confiança das famílias na nossa proposta de valor.”

Para Daniel Beato, Administrador executivo da NOS, “a NOS tem os clientes no centro de tudo o que faz. Por isso, continuamos a apostar em soluções de excelência, proporcionando experiências com valor real para todos. A inovação que trazemos através da união com o Continente e a Galp é apenas mais um exemplo de como estamos focados em aportar mais valor à vida dos nossos clientes.”