Continente, Galp e NOS unem-se para criar o COMBINA

Programa de descontos inédito oferece poupança em gastos que representam mais de 30% do orçamento mensal das famílias
O Continente, a Galp e
a NOS apresentam o COMBINA,
uma oferta pioneira que une três marcas líderes em Portugal para apoiar os
consumidores a economizar de forma permanente, em áreas essenciais do dia a dia
que representam cerca de um terço dos gastos mensais.
A parceria entre as
três marcas portuguesas reforça o compromisso conjunto de contribuir para criar
valor acrescentado aos consumidores e às famílias, com soluções que ajudam a
fazer melhores escolhas, transformam a complexidade em clareza e permitem otimizar
o orçamento mensal e a poupança.
O programa COMBINA é um
ecossistema de poupança, com benefícios permanentes e acumuláveis com outros
descontos e cupões, que permite poupar tanto nas compras do supermercado como
nas despesas de mobilidade.
No total, o COMBINA
possibilita uma poupança anual que poderá ser superior a 600€, valor similar ao
consumo médio anual de uma família em eletricidade Galp Casa ou igual à
subscrição anual do pacote de telecomunicações NOS 4.
O COMBINA estará
disponível a partir de 26 de dezembro em três níveis de combinação que permitem
poupar em Cartão Continente:
COMBINA 1 – associação
de 1 serviço da Galp Casa ou um pacote NOS – com desconto de 2% no Continente,
acumulável com outros descontos e cupões, e poupança de 0,20€/litro em
combustível Galp;
COMBINA 2 – associação
de 2 serviços: dois da Galp Casa ou um da Galp e um pacote NOS – com desconto
de 5% no Continente, acumulável com outros descontos e cupões, e poupança de
0,25€/litro em combustível Galp;
COMBINA 3 – associação
de 3 ou mais serviços: três da Galp Casa ou dois ou três da Galp Casa e um
pacote NOS - com desconto de 10% no Continente, acumulável com outros descontos
e cupões, e poupança de 0,30€/litro em combustível Galp.
Para José Fortunato,
Administrador da MC, “para o Continente,
a oferta de soluções adaptadas às diferentes necessidades dos nossos clientes é
prioritária. Através do COMBINA, procuramos criar uma solução integrada que
permite poupar em áreas essenciais do quotidiano. Estamos certos que esta parceria
com a Galp e a NOS vai permitir combinar mundos complementares, facilitando a
vida de todas as famílias.”
Para João Marques da Silva, co-CEO da Galp, “esta parceria
representa um passo significativo na nossa missão de tornar a energia mais
acessível, enquanto reforçamos o ecossistema de benefícios oferecido aos nossos
clientes. Esta abordagem disruptiva com o Continente e a NOS irá certamente
reforçar a confiança das famílias na nossa proposta de valor.”
Para Daniel Beato,
Administrador executivo da NOS, “a NOS tem os clientes no centro de tudo o
que faz. Por isso, continuamos a apostar em soluções de excelência,
proporcionando experiências com valor real para todos. A inovação que trazemos
através da união com o Continente e a Galp é apenas mais um exemplo de como
estamos focados em aportar mais valor à vida dos nossos clientes.”
Continente, Galp e NOS unem-se para criar o COMBINA
Fazer uma greve geral tem no sector privado uma grande dificuldade, o medo. Medo de passar a ser olhado como “comunista”, o medo de retaliações, o medo de perder o emprego à primeira oportunidade. Quem disser que este não é o factor principal contra o alargamento da greve ao sector privado, não conhece o sector privado.