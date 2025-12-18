LEROY MERLIN muda de morada e reforça o compromisso com pessoas, planeta e futuro

Nova sede tem capacidade para cerca de 550 colaboradores num espaço de 6.200m², desenhado para oferecer uma experiência focada no bem-estar.



Inauguração da nova sede da LEROY MERLIN, com foco em pessoas e sustentabilidade

Decisão resulta da escuta ativa das equipas e introduz formas modernas de organização, colaboração e flexibilidade.

Espaço integra-se no WTC, edifício com certificações LEED GOLD e WELL GOLD, reforçando o compromisso com a sustentabilidade.

A LEROY MERLIN, marca de referência em bricolage, construção, decoração e jardim, inaugura hoje a sua nova sede no World Trade Center (WTC), em Carnaxide, um marco que simboliza uma nova etapa no percurso da marca em Portugal. Este movimento estratégico reflete a ambição da empresa em continuar a crescer de forma sustentável, num espaço desenhado para potenciar o bem-estar das equipas e reforçar, em simultâneo, o seu compromisso com a criação de impacto positivo na sociedade.

Uma decisão que nasceu de ouvir as pessoas

A nova "Casa" da LEROY MERLIN representa muito mais do que uma simples mudança física ou geográfica. A decisão de transição para o WTC foi tomada com certezas, ouvindo as equipas e agindo em conformidade: era hora de avançar para um novo espaço de trabalho que respondesse às necessidades atuais de todos.

Com 6.200m² distribuídos por três pisos e com capacidade para aproximadamente 550 colaboradores, o escritório foi projetado para oferecer uma experiência de trabalho inteiramente focada no bem-estar. O espaço incorpora formas modernas de organização e desenvolvimento do trabalho, totalmente assentes em quatro princípios: colaboração, flexibilidade, sustentabilidade e inovação.

Ao integrar-se no World Trade Center, a LEROY MERLIN passa a fazer parte de uma nova comunidade, num edifício que oferece mais serviços e reúne as condições necessárias para proporcionar uma experiência única, impactante e personalizada aos seus colaboradores.

Sustentabilidade e Inovação de mãos dadas

O edifício WTC distingue-se pelas certificações internacionais LEED GOLD e WELL GOLD. Em linha com estes padrões de excelência, a LEROY MERLIN desenvolveu o projeto das suas frações para cumprir os rigorosos requisitos da certificação LEED. O resultado é um ambiente mais saudável e eficiente, com soluções avançadas de ergonomia, conforto térmico e luminoso, e áreas dedicadas à pausa e ao convívio.

Esta abordagem materializa a estratégia de impacto positivo da marca e o seu propósito de “Fazer da Casa um lugar mais positivo para viver". Segundo Sebastien Bruchet, CEO da LEROY MERLIN Portugal, “a nova sede é muito mais do que um novo espaço físico: é um símbolo da nossa ambição e da forma como queremos continuar a transformar vidas. Criámos uma Casa que cuida das pessoas, que potencia o trabalho em equipa e que respeita o planeta. Este é um passo importante para o futuro da LEROY MERLIN em Portugal e para o impacto que queremos continuar a gerar.”

Um motor para a expansão em Portugal

A mudança para o World Trade Center acontece num ano crucial para a LEROY MERLIN, marcado por um forte investimento na melhoria da experiência do cliente. Mais do que expandir a presença física, a marca está focada em acompanhar a evolução das expectativas dos consumidores, que procuram hoje soluções completas, aconselhamento especializado e espaços de inspiração.

Esta estratégia reflete-se na remodelação e ampliação do parque de lojas, como aconteceu em Alfragide e em Portimão, bem como na abertura de novos formatos, como a loja Projetos em Angra do Heroísmo. O objetivo centra-se em tornar a visita mais cómoda, personalizada e alinhada com as necessidades de quem procura melhorar a sua casa.

Ao concentrar as equipas centrais num hub moderno e colaborativo, a nova sede reforça a capacidade de resposta a esta rede de mais de 50 lojas e plataformas logísticas, potenciando sinergias para acelerar a inovação e garantir que o cliente continua no centro de toda a atividade.

A inauguração é assinalada com uma semana de atividades dedicadas à cultura interna. Murais artísticos desenvolvidos em parceria com artistas e equipas internas, talks temáticas e dinâmicas de partilha marcam a chegada à nova Casa, dando início a um capítulo orientado para a criação de valor para as pessoas, para as comunidades e para o planeta.