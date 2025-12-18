LEROY MERLIN muda de morada e reforça o compromisso com pessoas, planeta e futuro

Nova sede tem capacidade para cerca de 550
colaboradores num espaço de 6.200m², desenhado para oferecer uma experiência
focada no bem-estar.
Inauguração da nova sede da LEROY MERLIN, com foco em pessoas e sustentabilidade
Decisão resulta da escuta ativa das equipas e
introduz formas modernas de organização, colaboração e flexibilidade.
Espaço integra-se no WTC, edifício com
certificações LEED GOLD e WELL GOLD, reforçando o compromisso com a
sustentabilidade.
A LEROY MERLIN, marca de referência em
bricolage, construção, decoração e jardim, inaugura hoje a sua nova sede no
World Trade Center (WTC), em Carnaxide, um marco que simboliza uma nova etapa
no percurso da marca em Portugal. Este movimento estratégico reflete a ambição
da empresa em continuar a crescer de forma sustentável, num espaço desenhado
para potenciar o bem-estar das equipas e reforçar, em simultâneo, o seu
compromisso com a criação de impacto positivo na sociedade.
Uma decisão que nasceu de ouvir as pessoas
A nova "Casa" da LEROY MERLIN
representa muito mais do que uma simples mudança física ou geográfica. A
decisão de transição para o WTC foi tomada com certezas, ouvindo as equipas e
agindo em conformidade: era hora de avançar para um novo espaço de trabalho que
respondesse às necessidades atuais de todos.
Com 6.200m² distribuídos por três pisos e com
capacidade para aproximadamente 550 colaboradores, o escritório foi projetado
para oferecer uma experiência de trabalho inteiramente focada no bem-estar. O
espaço incorpora formas modernas de organização e desenvolvimento do trabalho,
totalmente assentes em quatro princípios: colaboração, flexibilidade,
sustentabilidade e inovação.
Ao integrar-se no World Trade Center, a LEROY
MERLIN passa a fazer parte de uma nova comunidade, num edifício que oferece
mais serviços e reúne as condições necessárias para proporcionar uma
experiência única, impactante e personalizada aos seus colaboradores.
Sustentabilidade e Inovação de mãos dadas
O edifício WTC distingue-se pelas certificações
internacionais LEED GOLD e WELL GOLD. Em linha com estes padrões de excelência,
a LEROY MERLIN desenvolveu o projeto das suas frações para cumprir os rigorosos
requisitos da certificação LEED. O resultado é um ambiente mais saudável e
eficiente, com soluções avançadas de ergonomia, conforto térmico e luminoso, e
áreas dedicadas à pausa e ao convívio.
Esta abordagem materializa a estratégia de
impacto positivo da marca e o seu propósito de “Fazer da Casa um lugar mais
positivo para viver". Segundo Sebastien Bruchet, CEO da LEROY MERLIN
Portugal, “a nova sede é muito mais do que um novo espaço físico: é um
símbolo da nossa ambição e da forma como queremos continuar a transformar
vidas. Criámos uma Casa que cuida das pessoas, que potencia o trabalho em
equipa e que respeita o planeta. Este é um passo importante para o futuro da
LEROY MERLIN em Portugal e para o impacto que queremos continuar a gerar.”
Um motor para a expansão em Portugal
A mudança para o World Trade Center acontece
num ano crucial para a LEROY MERLIN, marcado por um forte investimento na
melhoria da experiência do cliente. Mais do que expandir a presença física, a
marca está focada em acompanhar a evolução das expectativas dos consumidores,
que procuram hoje soluções completas, aconselhamento especializado e espaços de
inspiração.
Esta estratégia reflete-se na remodelação e
ampliação do parque de lojas, como aconteceu em Alfragide e em Portimão, bem
como na abertura de novos formatos, como a loja Projetos em Angra do Heroísmo.
O objetivo centra-se em tornar a visita mais cómoda, personalizada e alinhada
com as necessidades de quem procura melhorar a sua casa.
Ao concentrar as equipas centrais num hub
moderno e colaborativo, a nova sede reforça a capacidade de resposta a esta
rede de mais de 50 lojas e plataformas logísticas, potenciando sinergias para
acelerar a inovação e garantir que o cliente continua no centro de toda a
atividade.
A inauguração é assinalada com uma semana de
atividades dedicadas à cultura interna. Murais artísticos desenvolvidos em
parceria com artistas e equipas internas, talks temáticas e dinâmicas de
partilha marcam a chegada à nova Casa, dando início a um capítulo orientado
para a criação de valor para as pessoas, para as comunidades e para o planeta.
