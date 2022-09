Congresso Mundial ISTO 2022

No contexto do Turismo Sustentável e em época de pós-Pandemia, a dimensão social ganhou uma relevância, sem precedentes. O turismo é sobre pessoas e para pessoas, envolvendo viajantes, residentes e trabalhadores, sendo crucial encontrar políticas sociais que visem um turismo inclusivo, para todos, que promovam o desenvolvimento dos participantes, sustentem o desenvolvimento das comunidades e dos territórios de uma forma integrada e participativa, contribuindo para a criação de empregos dignos.

Estima-se um público-alvo diversificado, entre 200 e 250 participantes. O Congresso conta com oradores de referência do setor e com a participação de agentes de Turismo dos cinco continentes (Autoridades nacionais e regionais, membros da UE, tour operadores, empresas privadas, Cooperativas de Turismo, ONG e Associações diversas, todas elas ligadas à área do Turismo Sustentável e Solidário), pelo que a diversidade de realidades vividas e medidas implementadas serão uma grande mais-valia na discussão deste tópico de atualíssima importância.

primeiro arquipélago do mundo a ser formalmente certificado como "Destino turístico Sustentável", O local do mesmo (Ponta Delgada – Açores) foi altamente influenciado pelo facto de os Açores serem ode acordo com os critérios do Conselho Global para o Turismo Sustentável.

O programa previsto inclui diversas sessões de trabalho, com coffee breaks e almoços, acrescido de um programa social, com jantar de boas-vindas e de despedida e uma visita à ilha, procurando-se incluir na mesma, uma relação direta com os atores da economia social e solidária.

