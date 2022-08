O ActivoBank junta-se à Ocean Alive, a primeira cooperativa em Portugal dedicada à proteção das Pradarias Marinhas

Estes habitats sensíveis são dos maiores produtores de oxigénio do mundo

Esta parceria do ActivoBank decorrerá durante 2022 e 2023, apoiando a preservação das Pradarias marinhas de Tróia

O ActivoBank abraça desde a sua génese causas ambientais





Depois de reafirmar a sua aposta nas causas sustentáveis com o mote "O nosso azul também é verde", o ActivoBank junta-se à Ocean Alive, a primeira cooperativa em Portugal dedicada à proteção das Pradarias Marinhas.

Estes habitats sensíveis são dos maiores produtores de oxigénio do mundo e importantes consumidores de carbono da atmosfera. Estes ecossistemas têm um papel muito importante no Planeta, por serem sumidouros de carbono e habitat de várias espécies de peixes, crustáceos e bivalves.





Esta parceria do ActivoBank na área ambiental decorrerá durante 2022 e 2023 e apoia a preservação das Pradarias Marinhas de Tróia, contribuindo para a concretização de dois objetivos:





Criar conhecimento científico de suporte às ações de restauro da pradaria;

Incentivar as boas práticas nos comportamentos das embarcações.

Destaca-se também o envolvimento nesta parceria das mulheres da comunidade piscatória do Estuário do Sado nas suas atividades, as quais, por via do conhecimento específico que têm desta realidade, contribuem de forma relevante para a preservação das Pradarias Marinhas desta região.





O ActivoBank tem desde a sua génese abraçado causas ambientais. Somos desde 2014 um Banco "paperless". Continuamos a dinamizar iniciativas que induzam comportamentos mais sustentáveis por parte dos nossos Clientes, quer através da publicação regular de conteúdos públicos de literacia financeira e digital, quer apoiando diversas causas solidárias.