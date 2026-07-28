Casa Milhafre inaugura na Terceira pela biodiversidade

De 27 de julho a 6 de agosto, a Casa Milhafre convida a provar os sabores açorianos e a proteger a biodiversidadeMilhafre dos Açores inaugurou a Casa Milhafre, uma instalação temporária que ocupa o Teatro Angrense, em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, para celebrar aquilo que está na origem da marca: os Açores, a sua biodiversidade e a relação de equilíbrio entre natureza, território e comunidades locais. Até 6 de agosto, entre as 10:00 e as 20:00, residentes e visitantes são convidados a entrar, provar e conhecer os produtos Milhafre dos Açores, numa experiência aberta ao público e pensada para deixar uma marca positiva no território.Com entrada livre, a Casa Milhafre nasce sob o mote ‘Valores de Outra Natureza’ e traduz, de forma simples e próxima, o propósito da marca: preservar os Açores, os seus ecossistemas, as suas gentes e as suas tradições, reconhecendo que é dessa origem única que nascem produtos de sabor autêntico.Mais do que uma experiência de marca, a Casa Milhafre quer deixar uma marca positiva na Ilha Terceira. Por cada participante que se registe, Milhafre dos Açores irá contribuir, em parceria com o Serviço Florestal e de Ordenamento do Território da Terceira, para a remoção de espécies invasoras e para a plantação de árvores nativas em áreas a requalificar na ilha. Esta intervenção decorrerá entre outubro de 2026 e abril de 2027, prolongando o impacto da iniciativa para além dos dias em que a Casa Milhafre estará aberta ao público.“Preservar os Açores está na origem de tudo o que fazemos. A Casa Milhafre é um convite para descobrir os sabores que nascem desta relação única com o território e, ao mesmo tempo, para participar num gesto coletivo de proteção da biodiversidade da Ilha Terceira”, afirma Pedro Cunha,seniorbrandmanager de Milhafre dos Açores.Uma experiência para descobrir os Açores através do saborAo longo de vários espaços do Teatro Angrense, a Casa Milhafre propõe uma experiência leve, sensorial e participativa, em que a descoberta dos produtos se cruza com a origem açoriana:

Welcome point, para receção e registo dos visitantes;

Photopoint no palco do Teatro Angrense, com uma instalação dedicada ao universo Milhafre e aos seus produtos, criada para incentivar a partilha de momentos nas redes sociais;

Tasting Bar & Lounge, no foyer do primeiro piso, onde será possível degustar produtos Milhafre, incluindo queijos, manteiga e leite biológico em preparações de barista.

Também a comunicação local da Casa Milhafre foi pensada para prolongar esta mensagem. Os convites foram produzidos em cartões de sementes plantáveis que, depois de utilizados, podem ganhar uma nova vida em forma de flores, um gesto simples que reforça, simbolicamente, a ideia de cuidado e continuidade presente no projeto.A Casa Milhafre materializa o posicionamento da marca: “Criados pelos Açores, feitos pela Milhafre”, uma expressão que reconhece que cada produto resulta de uma origem feita de biodiversidade, tradição, cultura e respeito pelos ritmos da natureza, e que ganha agora uma nova dimensão através de uma iniciativa aberta à comunidade e com impacto direto no território.

Horário e localização Casa Milhafre:

Data: 27 de julho a 6 de agosto de 2026

Horário: 10h00 às 20h00Local:

Teatro Angrense, Angra do Heroísmo, Ilha Terceira

Entrada: Livre

Mais informações: https://sustentabilidade.milhafredosacores.pt/