CASA ERMELINDA FREITAS CONQUISTA O PRÉMIO DE MELHOR MOSCATEL DE SETÚBAL NO INTERNATIONAL WINE CHALLENGE (IWC) 2026

A Casa Ermelinda Freitas voltou a ver a qualidade dos seus vinhos consagrada num dos maiores e mais prestigiados concursos de vinhos do mundo: oInternationalWineChallenge(IWC) 2026, realizado no Reino Unido. Nesta edição, a produtora portuguesa alcançou um resultado histórico, arrecadando um total de 12 distinções (1Trophy, 3 Medalhas de Ouro, 2 de Prata e 6 de Bronze).O Melhor Moscatel da Região um dos maiores reconhecimentos da competição foi para o Casa Ermelinda Freitas Moscatel de Setúbal Superior 2010, que conquistou a prestigiada medalha de Ouro e o título de "Trophy", sagrando-se o melhor vinho licoroso da Península deSetúbal nacompetição.Outro grande destaque vai para a medalha de Ouro atribuída ao Quinta deCanivãesReserva DOC 2019. Este prémio internacional de relevo reveste-se de especial importância por ser um projeto recente da Casa Ermelinda Freitas na região do Douro, provando o sucesso da sua expansão.Prémios IWC 2026??Troféu (Trophy) & Medalha de Ouro

??Medalhas de Ouro

??Medalhas de Prata

??Medalhas de Bronze

Este assume-se como o melhor ano de sempre para a Casa Ermelinda Freitas no que toca à conquista de galardões. Mais do que um orgulho, este resultado reforça a notoriedade e o posicionamento da marca, tanto no mercado nacional como além-fronteiras.

Desde 1999, a Casa Ermelinda Freitas já acumulou mais de 2500 prémios nacionais e internacionais. Cada distinção reflete o compromisso contínuo da empresa com a excelência, mantendo sempre a promessa de brindar os seus parceiros e consumidores com os melhores vinhos aos preços mais competitivos do mercado.