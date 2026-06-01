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CASA ERMELINDA FREITAS CONQUISTA O PRÉMIO DE MELHOR MOSCATEL DE SETÚBAL NO INTERNATIONAL WINE CHALLENGE (IWC) 2026

12:21
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Casa Ermelinda Freitas conquista 12 medalhas no concurso de vinhos: IWC International Wine Challenge 2026.

A Casa Ermelinda Freitas voltou a ver a qualidade dos seus vinhos consagrada num dos maiores e mais prestigiados concursos de vinhos do mundo: oInternationalWineChallenge(IWC) 2026, realizado no Reino Unido. Nesta edição, a produtora portuguesa alcançou um resultado histórico, arrecadando um total de 12 distinções (1Trophy, 3 Medalhas de Ouro, 2 de Prata e 6 de Bronze).O Melhor Moscatel da Região um dos maiores reconhecimentos da competição foi para o Casa Ermelinda Freitas Moscatel de Setúbal Superior 2010, que conquistou a prestigiada medalha de Ouro e o título de "Trophy", sagrando-se o melhor vinho licoroso da Península deSetúbal  nacompetição.Outro grande destaque vai para a medalha de Ouro atribuída ao Quinta deCanivãesReserva DOC 2019. Este prémio internacional de relevo reveste-se de especial importância por ser um projeto recente da Casa Ermelinda Freitas na região do Douro, provando o sucesso da sua expansão.Prémios IWC 2026??Troféu (Trophy) & Medalha de Ouro

Vinho Quinta de Canivães Reserva DOC 2019 vence no International Wine Challenge 2026
Casa Ermelinda Freitas ganha prémio de melhor Moscatel de Setúbal no International Wine Challenge 2026
Vinho Quinta de Canivães Reserva DOC 2019 vence no International Wine Challenge 2026
Casa Ermelinda Freitas ganha prémio de melhor Moscatel de Setúbal no International Wine Challenge 2026

??Medalhas de Ouro

??Medalhas de Prata

??Medalhas de Bronze

Este assume-se como o melhor ano de sempre para a Casa Ermelinda Freitas no que toca à conquista de galardões. Mais do que um orgulho, este resultado reforça a notoriedade e o posicionamento da marca, tanto no mercado nacional como além-fronteiras. 

Desde 1999, a Casa Ermelinda Freitas já acumulou mais de 2500 prémios nacionais e internacionais. Cada distinção reflete o compromisso contínuo da empresa com a excelência, mantendo sempre a promessa de brindar os seus parceiros e consumidores com os melhores vinhos aos preços mais competitivos do mercado. 

Tópicos Prémios Prémio medalha Galardões IWC International Reino Unido
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