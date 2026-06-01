EPAL celebra o Dia Mundial da Criança e o Dia Mundial do Ambiente com várias iniciativas dedicadas às famílias e à sustentabilidade

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A EPAL associa-se às comemorações do Dia Mundial da Criança, assinalado a 1 de junho, e do Dia Mundial do Ambiente, celebrado a 5 de junho, através de um conjunto de iniciativas que promove a educação ambiental, os hábitos de vida saudáveis e a valorização da água junto das famílias e das gerações mais jovens.

As comemorações têm inicio logo a 30 de maio, com a realização de um workshop de águas aromatizadas no Laboratório da EPAL na KidZania, proporcionando às crianças uma experiência prática de aprendizagem sobre alimentação saudável e valorização da água da torneira.

Já no Dia Mundial da Criança, a 1 de junho, será disponibilizado, nas plataformas digitais da EPAL, o Relatório de Sustentabilidade Júnior, uma versão adaptada do Relatório de Sustentabilidade da empresa, concebida especialmente para os mais jovens, com linguagem simples e conteúdos pedagógicos que ajudam a compreender o papel da sustentabilidade e da gestão responsável da água no dia a dia.

A 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, a EPAL lançará oficialmente o seu novo podcast, “Bora Falar de Água”, um projeto inovador de comunicação e literacia hídrica que estreia a sua primeira temporada com um convidado surpresa. A iniciativa pretende aproximar o público dos temas relacionados com a água, a sustentabilidade e os desafios ambientais atuais, através de conversas informais e conteúdos acessíveis a diferentes públicos.

Um dos pontos altos destas celebrações terá lugar no próximo dia 6 de junho, no Jardim de Campo de Ourique da EPAL, onde decorrerá um programa gratuito e diversificado para toda a família, entre atividades lúdicas, educativas e de sensibilização ambiental.

Ao longo do dia, os participantes poderão participar numa atividade dinamizada pela Science4You, assistir à Hora do Conto, dedicada ao público infantil, usufruir de pinturas faciais, visitar uma Feira Circular dedicada à reutilização e à economia circular e degustar panquecas doces, salgadas e pipocas preparadas para todos os visitantes.

A programação inclui ainda um workshop de águas aromatizadas, que dará a conhecer alternativas saudáveis e sustentáveis ao consumo de bebidas açucaradas, bem como diversos jogos de educação ambiental, promovendo de forma divertida a reflexão sobre a preservação dos recursos naturais e o uso eficiente da água.

Com estas iniciativas, a EPAL reforça o seu compromisso com a educação ambiental, a promoção de comportamentos sustentáveis e a sensibilização das novas gerações para a importância da água enquanto recurso essencial à vida e ao desenvolvimento sustentável.

6 de junho, Jardim de Campo de Ourique da EPAL

PROGRAMA:

11h30: Oficina Science4You

15h15: Apresentação do Relatório de Sustentabilidade Júnior

15h30: Workshop de águas aromatizadas

16h30: Hora do Conto

*Entrada pela Rua José Gomes Ferreira e pela Rua Carlos Alberto da Mota Pinto.