Quinta D’Ervedosa vence prémio de Melhor Rosé de Portugal

O Vinho Rosé da Quinta D’Ervedosa - Family Wines acaba de conquistar uma das mais relevantes distinções internacionais do setor vitivinícola, ao ser classificado com 91 pontos e eleito Melhor Rosé de Portugal no prestigiado Meininger’s International Rosé Award 2026.



Quinta D'Ervedosa ganha prémio de melhor rosé de Portugal com 91 pontos

Reconhecido como um dos concursos de referência a nível mundial dedicado exclusivamente aos vinhos rosé, o Meininger’s International Rosé Award reúne anualmente produtores, especialistas e jurados internacionais que avaliam centenas de referências provenientes de diferentes regiões vitivinícolas do mundo. A distinção agora atribuída à Quinta D’Ervedosa, marca do Grupo EPOCA, reforça não só a qualidade do vinho premiado, mas também o crescente reconhecimento internacional dos vinhos portugueses e, em particular, da região do Douro.

Produzido a partir de uvas cuidadosamente selecionadas, das castas Touriga Nacional e Tinto Cão, este Rosé destaca-se pelo seu perfil elegante, fresco e equilibrado, refletindo a identidade do terroir duriense e a dedicação contínua da equipa enológica à excelência. Com notas aromáticas delicadas, grande frescura e uma versatilidade gastronómica evidente, o vinho tem vindo a conquistar consumidores, sommeliers e profissionais do setor, posicionando-se como uma referência no segmento dos rosés premium nacionais.

Para a equipa da Quinta D’Ervedosa, esta conquista revela o reconhecimento de um percurso sustentado na autenticidade, inovação e respeito pela tradição vitivinícola da região.

“Este prémio representa o reconhecimento do compromisso contínuo com a qualidade e com a criação de vinhos que traduzem o melhor do nosso terroir. É também uma enorme motivação para continuarmos a elevar o nome do Douro e dos vinhos portugueses além-fronteiras”, refere a equipa responsável pelo projeto.

A Quinta D’Ervedosa tem vindo a consolidar a sua presença no mercado através de uma abordagem focada na produção de vinhos de elevada qualidade, aliando métodos tradicionais a práticas contemporâneas de viticultura e enologia. Situada no coração do Douro, a propriedade beneficia de condições únicas de solo, altitude e clima, fatores que contribuem para a produção de vinhos com forte identidade e caráter distintivo.

Esta distinção surge num momento particularmente relevante para os vinhos rosé, cuja procura continua a crescer em mercados nacionais e internacionais, impulsionada por consumidores que valorizam propostas frescas, sofisticadas e gastronómicas.

Mais do que um prémio, esta conquista representa a afirmação de um projeto familiar comprometido com a excelência e com a valorização do património vínico português. O reconhecimento internacional agora alcançado confirma o potencial competitivo dos vinhos produzidos no Douro e reforça o papel da Quinta D’Ervedosa Family Wines enquanto embaixadora da qualidade e autenticidade dos vinhos nacionais.