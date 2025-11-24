A CLARINS INAUGURA A CONTAGEM DECRESCENTE PARA O NATAL COM OS CALENDÁRIOS DE ADVENTO CLARINS, UMA SELEÇÃO EXCLUSIVA DE BEST-SELLERS DE SKINCARE, CORPO E MAQUILHAGEM

Com produtos icónicos e virais de make-up, skincare e corpo, Clarins apresenta Calendários de Advento de 12 e 24 dias que prometem tornar a espera até ao Natal ainda mais especial

Clarins apresenta os seus icónicos Calendários de Advento, uma já consolidada tradição dos Natais modernos, para dar início à magia do Natal, em versões de 12 e 24 dias, que prometem surpreender diariamente com o melhor dos cuidados de rosto, corpo e maquilhagem.

Uma oportunidade perfeita para repor os produtos favoritos da marca, mas também experimentar novidades e testar novas roInas de beleza, a Clarins apresenta duas edições exclusivas do seu Calendário de Advento: a versão de 24 dias, que inaugura o mês de dezembro e acompanha os amantes de beleza até à tradicional troca de presentes do dia 25; e a versão de 12 dias, pensada para quem procura um boost de espírito natalício mais perto da data, numaopção mais acessível, mas igualmente repleta de produtos incríveis.

O Calendário do Advento - 24 dias (PVP 149€) marca o arranque oficial da época natalícia, reunindo uma seleção de cuidados de rosto, corpo e maquilhagem, com quatro produtos em tamanho de venda, 17 em formato trial e ainda três travel sizes. Entre os inúmeros produtos de hidratação, máscaras faciais e cuidados de limpeza, destacam-se na categoria de skincare os essenciais Hydra Essentiel, uma das linhas mais adoradas da marca, com o creme de dia, o creme de noite e a máscara, adequados a todos os Ipos de pele e que garantem hidratação intensa.

Entre os produtos-estrela deste calendário estão também os virais cuidados de lábios da marca:o Lip Comfort Oil, o Lip Perfector e ainda o Hydra-Essentiel Baume Lèvres Réparateur. Na maquilhagem sobressaem o SOS Primer, que corrige instantaneamente a tez, e a Máscara XXL Wonder Volume, lançada no ano passado. Já nos cuidados de corpo, merece destaque o icónico Huile Tonic, que ajuda a tornar mais firme, a tonificar e a melhorar a elasticidade da pele, atenuando o aspeto das estrias.

Para quem prefere uma opção mais compacta, a Clarins sugere o Calendário do Advento – 12 dias (PVP 95€), que reúne cuidados de rosto, corpo e maquilhagem – com dois produtos em tamanho de venda, sete em formato trial e três miniaturas – proporcionando uma rotina única de autocuidado e preparação para a época festiva. Neste calendário é possível encontrar alguns dos produtos também presentes no calendário de 24 dias, como o Lip Oil, a máscara de pestanas XXL Wonder Volume, o SOS Primer e o Lip Perfector. Encontra-se também o icónico Baume Beauté Eclair, uma versão trial do best-seller e recentemente reformulado Total Eye Lif e o Lait Velours Démaquillant, um leite desmaquilhante perfeito para deixar a pele suave e confortável.

Ambos os Calendários de Advento Clarins apresentam um design temático em caixas que personificam elegância e praticidade, mas também sustentabilidade, já que não contêm plásIco e foram concebidos em papel cerIficado pelo FSC e impressos com Tintas vegetais – um reflexo do compromisso da marca com a preservação ambiental.

Assim, seja para oferecer momentos de autocuidado ou presentear alguém especial, os Calendários de Advento Clarins prometem ser a escolha perfeita.

À venda a partir de 16 de setembro em clarins.pt e em breve nos restantes pontos de venda autorizados.

Sobre a CLARINS:

Uma história de amor e confiança para uma vida de beleza e bem-estar. A história de uma família francesa – especialista em cuidados de pele e maquilhagem. Inspirada pela ciência da natureza e pelo respeito para com as pessoas e pelo planeta. Ouvir cada mulher e oferecer à pele soluções personalizadas para cada momento das suas vidas. Nascida em 1954 por Jacques CourLn-Clarins, a Clarins é marca líder de cuidados da pele na Europa e foi declarada pela Circana LLC / BeautyTrends ® como a marca Nº1 PresLge em toda a Europa*, nas seguintes categorias: Skincare brand, Women Face Skincare brand, AnL-aging Face Skincare brand e AnL-aging Face Cream brand *num total de 5 países.

