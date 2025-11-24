A CLARINS INAUGURA A CONTAGEM DECRESCENTE
PARA O NATAL COM OS CALENDÁRIOS DE ADVENTO CLARINS, UMA SELEÇÃO EXCLUSIVA DE BEST-SELLERS
DE SKINCARE, CORPO E MAQUILHAGEM
Com produtos icónicos e virais de
make-up, skincare e corpo, Clarins apresenta Calendários de Advento de 12 e 24
dias que prometem tornar a espera até ao Natal ainda mais especial
Clarins apresenta os seus
icónicos Calendários de Advento, uma já consolidada tradição dos Natais
modernos, para dar início à magia do Natal, em versões de 12 e 24 dias, que
prometem surpreender diariamente com o melhor dos cuidados de rosto, corpo e
maquilhagem.
Uma oportunidade perfeita para repor os produtos favoritos da
marca, mas também experimentar novidades e testar novas roInas de beleza, a
Clarins apresenta duas edições exclusivas do seu Calendário de Advento: a
versão de 24 dias, que inaugura o mês de dezembro e acompanha os amantes de
beleza até à tradicional troca de presentes do dia 25; e a versão de 12 dias,
pensada para quem procura um boost de espírito natalício mais perto da
data, numaopção mais acessível, mas igualmente repleta de produtos
incríveis.
O Calendário do Advento - 24 dias (PVP 149€) marca o
arranque oficial da época natalícia, reunindo uma seleção de cuidados de rosto,
corpo e maquilhagem, com quatro produtos em tamanho de venda, 17 em formato trial
e ainda três travel sizes. Entre os inúmeros produtos de hidratação,
máscaras faciais e cuidados de limpeza, destacam-se na categoria de skincare
os essenciais Hydra Essentiel, uma das linhas mais adoradas da marca, com o
creme de dia, o creme de noite e a máscara, adequados a todos os Ipos de pele e
que garantem hidratação intensa.
Entre os produtos-estrela deste calendário estão também os
virais cuidados de lábios da marca:o Lip Comfort Oil, o Lip Perfector e ainda o Hydra-Essentiel
Baume Lèvres Réparateur. Na maquilhagem sobressaem o SOS Primer, que
corrige instantaneamente a tez, e a Máscara XXL Wonder Volume, lançada no ano
passado. Já nos cuidados de corpo, merece destaque o icónico Huile Tonic, que
ajuda a tornar mais firme, a tonificar e a melhorar a elasticidade da pele, atenuando
o aspeto das estrias.
Para quem prefere uma opção mais compacta, a Clarins sugere o Calendário
do Advento – 12 dias (PVP 95€), que reúne cuidados de rosto, corpo e
maquilhagem – com dois produtos em tamanho de venda, sete em formato trial e
três miniaturas – proporcionando uma rotina única de autocuidado e preparação
para a época festiva. Neste calendário é possível encontrar alguns dos produtos
também presentes no calendário de 24 dias, como o Lip Oil, a máscara de
pestanas XXL Wonder Volume, o SOS Primer e o Lip Perfector. Encontra-se também
o icónico Baume Beauté Eclair, uma versão trial do best-seller e
recentemente reformulado Total Eye Lif e o Lait Velours Démaquillant, um leite
desmaquilhante perfeito para deixar a pele suave e confortável.
Ambos os Calendários de Advento Clarins apresentam um design
temático em caixas que personificam elegância e praticidade, mas também
sustentabilidade, já que não contêm plásIco e foram concebidos em papel
cerIficado pelo FSC e impressos com Tintas vegetais – um reflexo do compromisso
da marca com a preservação ambiental.
Assim, seja para oferecer momentos de autocuidado ou presentear
alguém especial, os Calendários de Advento Clarins prometem ser a escolha
perfeita.
À venda a partir de 16 de setembro em clarins.pt e em breve nos
restantes pontos de venda autorizados.
Sobre a CLARINS:
Uma história de amor e confiança para uma vida de beleza e
bem-estar. A história de uma família francesa – especialista em cuidados de
pele e maquilhagem. Inspirada pela ciência da natureza e pelo respeito para com
as pessoas e pelo planeta. Ouvir cada mulher e oferecer à pele soluções
personalizadas para cada momento das suas vidas. Nascida em 1954 por Jacques
CourLn-Clarins, a Clarins é marca líder de cuidados da pele na Europa e foi
declarada pela Circana LLC / BeautyTrends ® como a marca Nº1 PresLge em toda a
Europa*, nas seguintes categorias: Skincare brand, Women Face Skincare brand,
AnL-aging Face Skincare brand e AnL-aging Face Cream brand *num total de 5
países.
