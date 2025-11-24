CIRCO MÁGICO DE NATAL 2025

O Circo Mágico de Natal regressa ao Coliseu
Micaelense para uma experiência que vai além da imaginação. O Cardinali
Live Entertainment convida-o a mergulhar num universo de encanto, onde a
alegria natalina ganha vida no palco com uma aventura circense de tirar o
fôlego. Nesta nova e emocionante edição, criada exclusivamente para a ilha de
São Miguel, 20 artistas internacionais dominam o palco, juntamente com
personagens carismáticas como o Pai Natal, o Urso Polar, a Rena e o Quebra-Nozes.
Eles oferecem um espetáculo de puro desafio e habilidade, que une uma história
natalícia cheia de valores, o arriscado "mais difícil ainda" do
circo, as vozes de canções ao vivo e as risadas que sempre acompanham os
autênticos palhaços. A música e as acrobacias se entrelaçam para criar um
universo onde o circo e o Natal se fundem num abraço inesquecível. Sem dúvida,
este é um dos espetáculos imperdíveis para desfrutar este Natal em família.
Junte-se a nós de 29 de novembro a 1 de dezembro no Coliseu Micaelense,
nos Açores, e prepare-se para testemunhar o maior espetáculo do mundo, onde a
imaginação se torna realidade.
Notas
Suplementares
Crianças menores de 12 anos, devem-se fazer acompanhar pelo
cartão de cidadão à entrada, caso tenha adquirido o bilhete com desconto.
Informações
Adicionais
Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade
condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do
telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt.
Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com
mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).
