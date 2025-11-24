CIRCO MÁGICO DE NATAL 2025

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Sinopse

O Circo Mágico de Natal regressa ao Coliseu Micaelense para uma experiência que vai além da imaginação. O Cardinali Live Entertainment convida-o a mergulhar num universo de encanto, onde a alegria natalina ganha vida no palco com uma aventura circense de tirar o fôlego. Nesta nova e emocionante edição, criada exclusivamente para a ilha de São Miguel, 20 artistas internacionais dominam o palco, juntamente com personagens carismáticas como o Pai Natal, o Urso Polar, a Rena e o Quebra-Nozes. Eles oferecem um espetáculo de puro desafio e habilidade, que une uma história natalícia cheia de valores, o arriscado "mais difícil ainda" do circo, as vozes de canções ao vivo e as risadas que sempre acompanham os autênticos palhaços. A música e as acrobacias se entrelaçam para criar um universo onde o circo e o Natal se fundem num abraço inesquecível. Sem dúvida, este é um dos espetáculos imperdíveis para desfrutar este Natal em família. Junte-se a nós de 29 de novembro a 1 de dezembro no Coliseu Micaelense, nos Açores, e prepare-se para testemunhar o maior espetáculo do mundo, onde a imaginação se torna realidade.

Notas Suplementares

Crianças menores de 12 anos, devem-se fazer acompanhar pelo cartão de cidadão à entrada, caso tenha adquirido o bilhete com desconto.

Informações Adicionais

Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt. Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).

Preços

Plateia: (zona vip): 20.00€

Plateia: 15.00€

Balcões Centrais: 12.00€ (Adulto) | 8.00€ (Criança <12 anos)

Balcões Laterais: 10.00€ (Adulto) | 6.00€ (Criança <12 anos)

Camarotes Centrais: 60.00€ (4 pessoas)

Camarotes Laterais: 36.00€ (3 pessoas)

Packs Familiares:

Balcões Centrais: 35.00€ (2 adultos e 2 crianças <12 anos)

Balcões Laterais (visibilidade reduzida): 27.00€ (2 adultos e 2 crianças <12 anos)

29 de novembro

15H0020H30 | ÚLTIMOS BILHETES

30 de novembro

10H30

15H00 | ÚLTIMOS BILHETES

1 de dezembro

10H30

15H00 | ESGOTADO20H30