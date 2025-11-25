O Bem Disposto leva o espírito de Natal onde estiver

A tradição
ainda é o que era n´O Bem Disposto, um lugar onde a verdadeira essência da
cozinha portuguesa ganha vida em cada prato, especialmente nesta época festiva.
Na hora de juntar família, amigos e colegas, o Bem Disposto continua a ser o
grande aliado de qualquer celebração, estando preparado para oferecer almoços e
jantares de grupo nos mais variados cenários, seja em lugares privados, como a
sua casa ou empresa, ou no próprio restaurante, caso prefira juntar-se ao
ambiente aconchegante e descontraído do nº 53C da Av João XXI, onde existe a
possibilidade de reservar uma sala exclusiva para 30 pessoas.
De uma
empresa familiar criada por pai e filha, Luís e Mariana Baptista, outra coisa
não seria de esperar que a Família e o convívio estivesse no centro da sua
missão.
A
reconhecida experiência na área dos eventos com um serviço de catering
personalizado, garante que tudo corre como planeado. As propostas gastronómicas
são variadas, com pratos clássicos ou mais contemporâneos a fazerem parte das
opções à La Carte ou dos 6 Menus de Grupo (para grupos a partir de 15 pessoas),
pensados para satisfazer diferentes gostos e ocasiões.
A
nostalgia dos sabores à sua mesa
Com O Bem
Disposto, a comida de conforto não é só uma tendência, é uma forma de estar,
presente em todas as propostas gastronómicas.
À consoada
ou antes dela, o Bacalhau é rei e pode ser saboreado de várias formas, como em
Lascas de Bacalhau em cama de batatinha a murro, espinafres e broa. Quanto aos
pratos mais clássicos, é claro que o típico Peru Assado inteiro d´O Bem
Disposto pronto para levar para casa, promete fazer as delícias do seu jantar
de Natal. Se preferir uma interpretação mais contemporânea, prove o Peito de
Perú assado com molho de alho francês, arroz thai e legumes assados, um dos
pratos favorito.
Todas as
celebrações são feitas de petiscos e são muitos os que compõem a carta d´O Bem
Disposto, desde as Tábuas de Queijos e Enchidos, e Presunto ibérico com cura de
24 meses, até Croquetes de Vitela ou de Camarão, Pica Pau do Lombo, Perdiz de
Escabeche e Gambas Panko com Maioneses de Coentros. Para acompanhar, a Tempura
de Legumes crocantes com maionese de beterraba promete uma deliciosa explosão
de sabores.
Catering
personalizado no Natal? É uma opção muito prática que junta ingredientes
sazonais às receitas mais tradicionais que todos desejamos saborear nesta época
e no lugar da sua preferência. E porque é tudo mesmo muito personalizado, basta
contactar diretamente o restaurante(geral@obemdisposto.pt ou +351 967 362 336) para ter uma mesa de sonho
nos seus encontros festivos.
Para que
possa ter sempre consigo produtos Premium com sabores autênticos da nossa
terra, O Bem Disposto tem ainda uma pequena mercearia gourmet com marcas
selecionadas Made In Portugal, que inclui queijos, enchidos, sobremesas, vinhos
e espumantes, para que nada falte à sua mesa Natal.
Com O Bem
Disposto não faltam os sabores que evocam memórias afetivas, que lembram a
comida caseira da avó e nos transmitem uma enorme sensação de bem-estar. Para
saborear, sem pressas e na companhia de quem mais ama.
Boas
Festas! Com O Bom Disposto!
“Não
podíamos estar mais entusiasmados com esta época natalícia! A família do Bem
Disposto tem crescido e com ela as muitas propostas de pratos tradicionais que
este ano vão estar na mesa de muitas celebrações familiares e corporativas”.
Para quem tem gosto por uma boa festa e pela vida, O Bem Disposto é uma ótima
referência!
”Mariana
Baptista
Serviços O
Bem Disposto
Serviço de
Catering
Os
serviços de catering são personalizados pelo que basta contactar para saber
mais informações para o mail geral@obemdisposto.pt
Refeições
de grupo no Restaurante O Bem Disposto
Número
Mínimo de Pessoas
15
pessoas: Para grupos em dias e horários de funcionamento normal do restaurante;
de 2ª a 5ª (das 9h às 19h), de 6ª a Sáb (das 10h às 23h)
30
pessoas: Para usufruir de sala exclusiva de segunda a quinta-feira (ao jantar)
e ao domingo(almoço e
jantar).
Nota: As
crianças não são contabilizadas no número mínimo de pessoas.
Crianças
As
crianças não são contabilizadas no número mínimo de pessoas.
Grátis:
Crianças até aos 3 anos (inclusive).
50% de
desconto: Crianças até aos 10 anos.
Confirmação
Final
A
confirmação do número final de pessoas deve ser feita até 5 dias antes da data
do evento.
Bebidas
As bebidas
do menu estão incluídas desde o início das entradas até ao café.
As bebidas
de bar, como cocktails ou outras bebidas não incluídas no menu, são pagas à
parte.
