O Bem Disposto leva o espírito de Natal onde estiver

A tradição ainda é o que era n´O Bem Disposto, um lugar onde a verdadeira essência da cozinha portuguesa ganha vida em cada prato, especialmente nesta época festiva. Na hora de juntar família, amigos e colegas, o Bem Disposto continua a ser o grande aliado de qualquer celebração, estando preparado para oferecer almoços e jantares de grupo nos mais variados cenários, seja em lugares privados, como a sua casa ou empresa, ou no próprio restaurante, caso prefira juntar-se ao ambiente aconchegante e descontraído do nº 53C da Av João XXI, onde existe a possibilidade de reservar uma sala exclusiva para 30 pessoas.

De uma empresa familiar criada por pai e filha, Luís e Mariana Baptista, outra coisa não seria de esperar que a Família e o convívio estivesse no centro da sua missão.

A reconhecida experiência na área dos eventos com um serviço de catering personalizado, garante que tudo corre como planeado. As propostas gastronómicas são variadas, com pratos clássicos ou mais contemporâneos a fazerem parte das opções à La Carte ou dos 6 Menus de Grupo (para grupos a partir de 15 pessoas), pensados para satisfazer diferentes gostos e ocasiões.

A nostalgia dos sabores à sua mesa

Com O Bem Disposto, a comida de conforto não é só uma tendência, é uma forma de estar, presente em todas as propostas gastronómicas.

À consoada ou antes dela, o Bacalhau é rei e pode ser saboreado de várias formas, como em Lascas de Bacalhau em cama de batatinha a murro, espinafres e broa. Quanto aos pratos mais clássicos, é claro que o típico Peru Assado inteiro d´O Bem Disposto pronto para levar para casa, promete fazer as delícias do seu jantar de Natal. Se preferir uma interpretação mais contemporânea, prove o Peito de Perú assado com molho de alho francês, arroz thai e legumes assados, um dos pratos favorito.

Todas as celebrações são feitas de petiscos e são muitos os que compõem a carta d´O Bem Disposto, desde as Tábuas de Queijos e Enchidos, e Presunto ibérico com cura de 24 meses, até Croquetes de Vitela ou de Camarão, Pica Pau do Lombo, Perdiz de Escabeche e Gambas Panko com Maioneses de Coentros. Para acompanhar, a Tempura de Legumes crocantes com maionese de beterraba promete uma deliciosa explosão de sabores.

Catering personalizado no Natal? É uma opção muito prática que junta ingredientes sazonais às receitas mais tradicionais que todos desejamos saborear nesta época e no lugar da sua preferência. E porque é tudo mesmo muito personalizado, basta contactar diretamente o restaurante(geral@obemdisposto.pt ou +351 967 362 336) para ter uma mesa de sonho nos seus encontros festivos.

Para que possa ter sempre consigo produtos Premium com sabores autênticos da nossa terra, O Bem Disposto tem ainda uma pequena mercearia gourmet com marcas selecionadas Made In Portugal, que inclui queijos, enchidos, sobremesas, vinhos e espumantes, para que nada falte à sua mesa Natal.

Com O Bem Disposto não faltam os sabores que evocam memórias afetivas, que lembram a comida caseira da avó e nos transmitem uma enorme sensação de bem-estar. Para saborear, sem pressas e na companhia de quem mais ama.

Boas Festas! Com O Bom Disposto!

“Não podíamos estar mais entusiasmados com esta época natalícia! A família do Bem Disposto tem crescido e com ela as muitas propostas de pratos tradicionais que este ano vão estar na mesa de muitas celebrações familiares e corporativas”. Para quem tem gosto por uma boa festa e pela vida, O Bem Disposto é uma ótima referência!

”Mariana Baptista

Serviços O Bem Disposto

Serviço de Catering

Os serviços de catering são personalizados pelo que basta contactar para saber mais informações para o mail geral@obemdisposto.pt

Refeições de grupo no Restaurante O Bem Disposto

Número Mínimo de Pessoas

15 pessoas: Para grupos em dias e horários de funcionamento normal do restaurante; de 2ª a 5ª (das 9h às 19h), de 6ª a Sáb (das 10h às 23h)

30 pessoas: Para usufruir de sala exclusiva de segunda a quinta-feira (ao jantar) e ao domingo(almoço e jantar).

Nota: As crianças não são contabilizadas no número mínimo de pessoas.

Crianças

As crianças não são contabilizadas no número mínimo de pessoas.

Grátis: Crianças até aos 3 anos (inclusive).

50% de desconto: Crianças até aos 10 anos.

Confirmação Final

A confirmação do número final de pessoas deve ser feita até 5 dias antes da data do evento.

Bebidas

As bebidas do menu estão incluídas desde o início das entradas até ao café.

As bebidas de bar, como cocktails ou outras bebidas não incluídas no menu, são pagas à parte.

Reservas

geral@obemdisposto.pt

+351 967 362 336

Morada:

Av João XXI, 53C

1000-299 Lisboa

Horários:

De Segunda a quinta-feira

Das 9h00 às 19h00

Sextas e Sábados

Das 9h00 às 23h00

Site - www.obemdisposto.pt

Instagram – https://www.instagram.com/obemdisposto/

Facebook – https://www.facebook.com/obemdisposto