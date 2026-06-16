Hospital Cruz Vermelha e NOVA Medical School

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

• Médicos cirurgiões de 15 países vêm a Portugal aprender técnicas inovadoras de 17 a 20 de junho.



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• Diego González Rivas, pioneiro e referência mundial da cirurgia torácica minimamente invasiva, e Javier Gallego, Diretor da Cirurgia Cardíaca do Hospital Cruz Vermelha e cirurgião com vasta experiência em cirurgia torácica, lideram uma formação internacional de excelência.

Lisboa, 15 de junho de 2026 – O Hospital Cruz Vermelha e a NOVA Medical School vão receber 40 médicos cirurgiões de 15 países para uma formação internacional avançada dedicada à cirurgia torácica minimamente invasiva. Especialistas de países como Alemanha, França, Itália, Espanha, Coreia do Sul, Brasil, Argentina, Chile, República Dominicana, México, Argélia, República Checa, Croácia, Polónia e Hungria estão em Portugal para participar nas duas edições do UMICS Academic Uniportal VATS Masterclass, que se realizam de 17 a 20 de junho.

A iniciativa contará com a participação do Prof. Dr. Javier Gallego, responsável pela Cirurgia Cardíaca do Hospital Cruz Vermelha, reconhecido pela sua experiência em cirurgia cardíaca e torácica, e do Prof. Dr. Diego González Rivas, reconhecido mundialmente como o pioneiro da técnica Uniportal VATS / RATS (Video-Assisted Thoracic Surgery) e uma das figuras mais influentes da cirurgia torácica contemporânea.

Destinados a cirurgiões especializados, os cursos irão reunir no Hospital Cruz Vermelha e na NOVA Medical School profissionais de diferentes geografias que se deslocam a Portugal para aprofundar conhecimentos e aperfeiçoar competências em cirurgia torácica minimamente invasiva, através da aprendizagem direta com duas referências internacionais da especialidade.

O programa distingue-se pela sua forte componente prática e imersiva. Inclui sessões de Live Surgery, realizadas no Hospital Cruz Vermelha, permitindo aos participantes acompanhar procedimentos cirúrgicos em tempo real e interagir diretamente com os especialistas durante as intervenções. A formação será complementada por sessões de Cadaver Lab, na NOVA Medical School, onde os cirurgiões terão oportunidade de aplicar e treinar técnicas avançadas num ambiente altamente especializado e controlado.

A presença do Prof. Dr. Diego González Rivas em Portugal representa um momento de particular relevância para a comunidade médica nacional e internacional. O especialista espanhol revolucionou a cirurgia torácica ao desenvolver e disseminar a técnica Uniportal VATS /RATS, atualmente adotada por centros de excelência em todo o mundo, permitindo abordagens menos invasivas, menor dor pós-operatória e recuperações mais rápidas para os doentes.

A realização desta formação internacional coloca Portugal no circuito mundial da formação cirúrgica avançada e reforça o posicionamento do Hospital Cruz Vermelha como um centro de excelência na inovação clínica, formação médica diferenciada e partilha de conhecimento científico, atraindo ao país profissionais de saúde interessados em contactar com as mais avançadas técnicas da cirurgia torácica minimamente invasiva.

Ao promover iniciativas desta dimensão, o Hospital Cruz Vermelha consolida o seu compromisso com a excelência clínica, a formação contínua dos profissionais de saúde e a atração de especialistas de referência mundial, contribuindo para a evolução da prática cirúrgica e para a melhoria dos cuidados prestados aos doentes.

O Heart Center do Hospital Cruz Vermelha nasceu com uma ambição clara: ser uma referência na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças cardiovasculares, oferecendo aos doentes uma resposta integrada, rápida e altamente diferenciada.

Reunindo cardiologia, cirurgia cardíaca, cirurgia torácica, cirurgia vascular, electrofisiologia, pacing, imagiologia, cuidados intensivos, bloco operatório e equipas clínicas multidisciplinares com elevada experiência. O Heart Center combina tecnologia avançada, decisão multidisciplinar e percursos assistenciais coordenados, reduzindo tempos de resposta e aumentando a segurança em cada etapa do tratamento.

Em articulação com a UMICS, referência em cirurgia cardiotorácica minimamente invasiva, o Hospital reforça ainda a sua capacidade de oferecer soluções cirúrgicas modernas, menos agressivas e orientadas para uma recuperação mais rápida.