Alumni do The Lisbon MBA vence concurso de Startups da Web Summit

O alumni Henrique Prado Ferreira, do The Lisbon MBA Católica|Nova, vence o PITCH da Web Summit 2023, concorrendo com mais de 2.608 startups com a empresa Inspira da qual é co-fundador.





A oportunidade de participar nesta competição da Web Summit surgiu no âmbito do concurso, The Lisbon MBA Start-up Contest do Alumni Club do The Lisbon MBA Católica|Nova, que foca tal como os programas de MBA no desenvolvimento do espírito empreendedor e de inovação.

Henrique Prado Ferreira, estudante do International MBA 2021, foi vencedor do The Lisbon MBA Start-up Contest 2023, que lhe valeu a participação no programa Alpha Start-up da Web Summit e que o levou à final do PITCH do qual saiu vencedor.

A empresa Inspira, é uma start-up de software que tem por objetivo melhorar o mercado jurídico através do uso da tecnologia, democratizando a informação jurídica para torná-la mais acessível a todos.

Henrique Prado Ferreira, cofundador e CXO, declarou: "O The Lisbon MBA ajudou-me muito com a validação da Inspira. Definitivamente, o programa de imersão do The Lisbon MBA no MIT Sloan e o The Lisbon MBA Entrepreneurship Hub fizeram uma grande diferença para me preparar para os próximos passos. Para além disso, o concurso do The Lisbon MBA Alumni Club foi fundamental para estarmos na Web Summit. Abriram-se muitas portas para nós, desde novos contatos até potenciais parcerias de muita relevância. A experiência na Web Summit em Lisboa foi inesquecível. Poder estar entre tantas startups de relevância e ser o destaque maior é indescritível. Sem mencionar representar o Brasil. Espero que esta exposição possa inspirar os próximos empreendedores com impacto".

Maria José Amich, Diretora-Executiva do The Lisbon MBA Católica | Nova, referiu que "no The Lisbon MBA Católica|Nova focamos os nossos programas de MBA na capacitação dos nossos alunos no desenvolvimento do seu espírito inovador e empreendedor, critical thinking e capacidade de resolução de problemas complexos. Para tal, oferecemos inúmeras oportunidades para os alunos implementarem projetos de negócio e participarem em programas de aceleração. O The Lisbon MBA Entrepreneurship Hub e o Alumni Startup Contest permitem que os alunos desenvolvam e apresentem as suas ideias de negócio a um conjunto de investidores e líderes. Não podíamos estar mais orgulhosos por este nosso alumni ser o vencedor da competição PITCH da Web Summit deste ano"