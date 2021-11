32º aniversário da Rede Optivisão

A maior rede de óticas nacional celebra HOJE 32 anos de trabalho de excelência no setor da ótica, privilegiando sempre a saúde e valorizando a visão

Há 32 anos que o Grupo Optivisão contribui ativamente para a melhoria da saúde visual de todos os portugueses. Recorrendo para isso, a profissionais dedicados, com anos de experiência acumulada e com conhecimento técnico para realmente fazer a diferença na qualidade de vida dos pacientes.

A rede Optivisão tem hoje cerca de 270 opticas espalhadas pelos 4 cantos do país e em todas poderá fazer consulta de optometria com um Optometrista credenciado. Somos a maior rede de opticas em Portugal e a única que presta serviço de optometria em todas as suas Opticas.

São cerca de 135 opticos que trabalham arduamente em cada localidade para que a população local possa ter acesso aos mais altos indices de qualidade de serviço e atendimento, apresentando as melhores marcas e produtos em todas as suas Opticas.

32 anos depois, a rede de óticas Optivisão, revela uma performance e dinâmica comercial robusta e cada vez mais forte:

Líder em nº óticas > 267 Fonte: DBK Informa

2ª posição no setor com 15% quota de mercado referente a 77 Milhões € no total de vendas em valor Fonte: DBK Informa

Maior crescimento de faturação no setor com 5,5% nas vendas em valor

90% melhor índice de satisfação nos consumidores online Fonte: Portal da Queixa

90% notoriedade da marca Fonte: Nielsen

8,24 satisfação serviço (1 a 10) Fonte: Escolha do Consumidor

4,68 intenção de compra (1 a 5) Fonte: Escolha do Consumidor

Os "Visionários" da Optivisão estão juntos e mais fortes que nunca para abraçar os desafios futuros!

