Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

A Newsletter Na Revista no seu e-mail

O Carnaval Infantil está de volta ao Coliseu Micaelense!



Carnaval: baile infantil no Coliseu Micaelense, 15 de fevereiro

72 anos após a primeira edição, regressa ao Coliseu Micaelense uma tradição histórica para encher a nossa casa de alegria, fantasia e magia, num evento pensado especialmente para as crianças e as suas famílias.

Num espaço encantado, onde os mais pequenos são convidados a viver uma experiência única, repleta de cor, música e diversão, não faltarão oportunidades para criar e registar memórias inesquecíveis. Ao longo do dia, haverá muita animação para os mais novos, com atividades interativas, personagens divertidas, música contagiante e momentos pensados para surpreender e encantar.

Mais do que uma festa, este é o regresso de uma tradição que marcou o Coliseu Micaelense, agora renovada e adaptada aos tempos atuais, sem perder o seu valor cultural e educativo. Garanta já os seus bilhetes e faça parte deste momento especial!

A compra de bilhete não dispensa a leitura do Regulamento Oficial, disponível aqui:

https://coliseumicaelense.pt/wp-content/uploads/2026/01/Regulamento-Carnaval-Infantil-assinado.pdf

Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt. Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).

Entrada gratuita | criança (0-2 anos)

5.00€ | bilhete individual de criança (3-12 anos)

10.00€ | bilhete individual (idade a partir 13 anos)

40,00€ | mesa de pista para 4 pessoas (ÚLTIMAS MESAS)

60,00€ | mesa de 1º Balcão para 6 pessoas (ÚLTIMAS MESAS)