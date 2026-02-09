O Carnaval Infantil está
de volta ao Coliseu Micaelense!
Carnaval: baile infantil no Coliseu Micaelense, 15 de fevereiro
72 anos após a primeira edição, regressa ao Coliseu Micaelense
uma tradição histórica para encher a nossa casa de alegria, fantasia e magia,
num evento pensado especialmente para as crianças e as suas famílias.
Num espaço encantado, onde os mais pequenos são convidados a
viver uma experiência única, repleta de cor, música e diversão, não faltarão
oportunidades para criar e registar memórias inesquecíveis. Ao longo do dia,
haverá muita animação para os mais novos, com atividades interativas,
personagens divertidas, música contagiante e momentos pensados para surpreender
e encantar.
Mais do que uma festa, este é o regresso de uma tradição que
marcou o Coliseu Micaelense, agora renovada e adaptada aos tempos atuais, sem
perder o seu valor cultural e educativo. Garanta já os seus bilhetes e faça
parte deste momento especial!
A compra de bilhete não dispensa a leitura do Regulamento
Oficial, disponível aqui:
Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade
condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do
telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt.
Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com
mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).
Entrada gratuita | criança (0-2 anos)
5.00€ | bilhete individual de criança (3-12 anos)
10.00€ | bilhete individual (idade a partir 13 anos)
40,00€ | mesa de pista para 4 pessoas (ÚLTIMAS MESAS)
60,00€ | mesa de 1º Balcão para 6 pessoas (ÚLTIMAS MESAS)
