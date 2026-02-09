INOVAÇÃO CLARINS: A REVOLUÇÃO EM MAQUILHAGEM QUE TRANSFORMA A PELE

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Clarins anuncia o lançamento de Double Serum Foundation, a sua primeira base em dupla-fase, baseada na tecnologia Double Serum, que combina desempenho de maquilhagem e eficácia de cuidado da pele.

Clarins apresenta Double Serum Foundation uma base de maquilhagem que é a fusão perfeita entre maquilhagem e cuidados da pele com resultados de luminosidade e de vitalidade instantâneos e a longo prazo.

A sua fórmula híbrida com duas fases separadas – Cor e Hídrica - que se combinam apenas no momento da aplicação, possibilita a coexistência de ingredientes potentes e anteriormente incompatíveis numa única base.

Uma inovação duplamente radiante: a luminosidade da pele é um barómetro de juventude e a fórmula híbrida de Double Serum Foundation permite combinar ingredientes que potenciam a luminosidade instantânea e a longo prazo.

A curto prazo:

A inovadora A.U.R.A. Technology (Advanced Ultra Radiance Amplifier) incorpora microcristais de reflexão de luz que amplificam a difusão e proporcionam uma luminosidade multidimensional instantânea.

A longo prazo:

A fase Hídrica é composta por papaína estabilizada, uma enzima derivada da papaia que promove uma esfoliação suave, melhorando textura e reflexão da luz.

A combinação destas duas inovações traduz-se numa "dupla radiância": efeito glow imediato graças à A.U.R.A. Technology e melhoria da luminosidade da pele a médio/longo prazo através da papaína estabilizada. E com resultados nunca antes vistos na Clarins: aumento de +58% de tez luminosa e +52% de tez mais refinada1.

O sistema de dupla câmara, na proporção exclusiva 2/3 de Cor e 1/3 Hídrica, resolve um desafio técnico essencial: manter separados até à aplicação compostos como a papaína estabilizada e o Matrixyl 3000, preservando a eficácia da molécula antienvelhecimento. O frasco de 30 ml integra um dual-pump que permite dosagem personalizada, oferecendo cobertura média a alta, construível, com textura sensorial leve, não oleosa e respirável. Testes de consumidor referem que 96% das mulheres consideram a textura não oleosa e que o produto proporciona hidratação e conforto até 12 horas2.

Double Serum Foundation integra 14 ingredientes ativos - 9 extratos vegetais e 5 moléculas ativas -, a mais elevada concentração de ingredientes ativos numa base Clarins, com 85% de ingredientes de origem natural e 7 ingredientes provenientes de agricultura biológica. Entre os ingredientes de destaque, o extrato de curcuma preserva a comunicação celular e suporta as cinco funções vitais da pele (hidratação, nutrição, proteção, oxigenação e regeneração), enquanto a papaia fornece a papaína estabilizada. A fórmula inclui ainda duplas funcionais entre ingredientes vegetais e moléculas ativas, que trabalham em sinergia para hidratar, nutrir, proteger, oxigenar e

regenerar a pele, bem como extrato de medronheiro orgânico para refinar textura e reduzir a visibilidade de poros.

A gama cromática conta com 12 tons disponíveis no mercado Português (a totalidade das 37 tonalidades disponíveis em clarins.pt) desenvolvidos e testados num painel multiétnico de 213 mulheres, assegurando uma correspondência precisa para diversos tons de pele.

A aplicação pode ser potencializada com o Gua sha-inspired Foundation Brush, um pincel de base cujo design favorece movimentos ascendentes para um efeito lifting e uma distribuição uniforme do produto; em testes, 98% das utilizadoras notaram melhoria na aplicação e 95% notaram um efeito lifting após utilização regular3.

Resultados combinados com a rotina Double Serum revelam benefícios potenciais superiores: 87% das mulheres percebem eficácia reforçada quando o Double Serum Foundation é usado em combinação com Double Serum ou Double Serum Light; perceções de firmeza aumentam +36% e visibilidade das rugas reduz-se -28% em avaliações após 28 dias de uso combinado4.

Para quem quer experimentar a novidade, a base já se encontra à venda na loja online Clarins (www.clarins.pt).

Double Serum Foundation e o Gua sha-inspired Foundation Brush estarão disponíveis em perfumarias e nos pontos de venda autorizados em Portugal em fevereiro, com um PVP recomendado de 62€ para a base e de 53€ para o pincel.