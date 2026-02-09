INOVAÇÃO CLARINS: A REVOLUÇÃO EM MAQUILHAGEM QUE TRANSFORMA A PELE

Clarins anuncia o lançamento de Double Serum Foundation, a sua primeira
base em dupla-fase, baseada na tecnologia Double Serum, que combina desempenho
de maquilhagem e eficácia de cuidado da pele.
Clarins apresenta Double Serum Foundation uma base de maquilhagem que é a
fusão perfeita entre maquilhagem e cuidados da pele com resultados de
luminosidade e de vitalidade instantâneos e a longo prazo.
A sua fórmula híbrida com duas fases separadas – Cor e Hídrica - que se
combinam apenas no momento da aplicação, possibilita a coexistência de
ingredientes potentes e anteriormente incompatíveis numa única base.
Uma inovação duplamente radiante: a luminosidade da pele é um barómetro de
juventude e a fórmula híbrida de Double Serum Foundation permite combinar
ingredientes que potenciam a luminosidade instantânea e a longo prazo.
A curto prazo:
A inovadora A.U.R.A. Technology (Advanced Ultra Radiance Amplifier)
incorpora microcristais de reflexão de luz que amplificam a difusão e
proporcionam uma luminosidade multidimensional instantânea.
A longo prazo:
A fase Hídrica é composta por papaína estabilizada, uma enzima derivada da
papaia que promove uma esfoliação suave, melhorando textura e reflexão da luz.
A combinação destas duas inovações traduz-se numa "dupla
radiância": efeito glow imediato graças à A.U.R.A. Technology e melhoria
da luminosidade da pele a médio/longo prazo através da papaína estabilizada. E
com resultados nunca antes vistos na Clarins: aumento de +58% de tez luminosa e
+52% de tez mais refinada1.
O sistema de dupla câmara, na proporção exclusiva 2/3 de Cor e 1/3 Hídrica,
resolve um desafio técnico essencial: manter separados até à aplicação
compostos como a papaína estabilizada e o Matrixyl 3000, preservando a eficácia
da molécula antienvelhecimento. O frasco de 30 ml integra um dual-pump que
permite dosagem personalizada, oferecendo cobertura média a alta, construível,
com textura sensorial leve, não oleosa e respirável. Testes de consumidor
referem que 96% das mulheres consideram a textura não oleosa e que o produto
proporciona hidratação e conforto até 12 horas2.
Double Serum Foundation integra 14 ingredientes ativos - 9 extratos
vegetais e 5 moléculas ativas -, a mais elevada concentração de ingredientes
ativos numa base Clarins, com 85% de ingredientes de origem natural e 7
ingredientes provenientes de agricultura biológica. Entre os ingredientes de
destaque, o extrato de curcuma preserva a comunicação celular e suporta as
cinco funções vitais da pele (hidratação, nutrição, proteção, oxigenação e
regeneração), enquanto a papaia fornece a papaína estabilizada. A fórmula
inclui ainda duplas funcionais entre ingredientes vegetais e moléculas ativas,
que trabalham em sinergia para hidratar, nutrir, proteger, oxigenar e
regenerar a pele, bem como extrato de medronheiro orgânico para refinar
textura e reduzir a visibilidade de poros.
A gama cromática conta com 12 tons disponíveis no mercado Português (a
totalidade das 37 tonalidades disponíveis em clarins.pt) desenvolvidos e
testados num painel multiétnico de 213 mulheres, assegurando uma
correspondência precisa para diversos tons de pele.
A aplicação pode ser potencializada com o Gua sha-inspired Foundation
Brush, um pincel de base cujo design favorece movimentos ascendentes para um
efeito lifting e uma distribuição uniforme do produto; em testes, 98% das
utilizadoras notaram melhoria na aplicação e 95% notaram um efeito lifting após
utilização regular3.
Resultados combinados com a rotina Double Serum revelam benefícios
potenciais superiores: 87% das mulheres percebem eficácia reforçada quando o
Double Serum Foundation é usado em combinação com Double Serum ou Double Serum
Light; perceções de firmeza aumentam +36% e visibilidade das rugas reduz-se
-28% em avaliações após 28 dias de uso combinado4.
Para quem quer experimentar a novidade, a base já se encontra à venda na
loja online Clarins (www.clarins.pt).
Double Serum Foundation e o Gua sha-inspired Foundation Brush estarão
disponíveis em perfumarias e nos pontos de venda autorizados em Portugal em
fevereiro, com um PVP recomendado de 62€ para a base e de 53€ para o pincel.
INOVAÇÃO CLARINS: A REVOLUÇÃO EM MAQUILHAGEM QUE TRANSFORMA A PELE