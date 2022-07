A Escola de Circo do Chapitô abre as suas portas para um Open Day dedicado ao Curso de Cenografia, Figurinos e Adereços.

20 de julho Débora Calheiros com Leonor Riso

26 de julho é Open Day no Chapitô

Acontece já no próximo dia 26 de julho e tem por objetivo dar a conhecer o Curso de Cenografia, Figurinos e Adereços, destinado a formar técnicos de realização plástica ou de backstage, bem como





apresentar a oferta formativa profissional para o ano Ano Letivo 2022-2023.

Ao longo da sua formação os alunos desta Escola Profissional (com certificação EQAVET) integram espetáculos e atividades de cariz cultural e social, concebendo também e levando a cena os seus próprios espetáculos no último ano de formação.





São asseguradas formações em contexto de trabalho em companhias, ateliês e parceiros culturais que permitem um contato próximo com a realidade profissional.





A formação confere equivalência ao 12º Ano e certificação profissional de nível IV.