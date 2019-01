A Administração Espacial Chinesa (CNSA) começou a partilhar os primeiros momentos da aterragem da sonda lunar Chang'e-4 na face oculta da Lua. Depois de uma fotografia partilhada da primeira "pegada" da nave espacial não tripulada, a China partilhou esta quinta-feira um vídeo da aterragem no hemisfério lunar que não pode ser visto da Terra e imagens panorâmicas através do veículo de exploração Jade Rabbit-2.

As primeiras notícias do feito inédito chegaram na passada quinta-feira, dia 3 de janeiro, quando foi reportado que a sonda Chang'e-4 havia aterrado com sucesso na face da Lua nunca antes explorada. Um dia depois, foi noticiado que o veículo de exploração lunar do nave, o Jade Rabbit-2 ou Yutu-2, tinha iniciado uma caminhada na superfície do satélite.

"O veículo Yutu-2 ou Jade Rabbit-2 deixou a primeira ‘pegada’ de sempre de uma nave espacial humana na face oculta da lua na noite desta quinta-feira, depois de se ter separado suavemente do aparelho que conduziu a aterragem lunar", referiu, na altura, a agência noticiosa de Xinhua, que cita fonte oficial chinesa.

O momento foi registado através de uma câmera neste aparelho e as imagens foram partilhadas com a Terra através do satélite Queqiao, explicou a CNSA. A Chang'e 4, com o nome dado em referência à deusa chinesa da Lua, havia pousado no satélite natural da Terra na passada quinta-feira às 10h26 em Pequim (03h26 em Lisboa).

Esta quinta-feira, a CNSA partilhou na rede Weibo um vídeo da aterragem lunar da Chang’e-4 e imagens panorâmicas onde é possível observar a exploração do Jade Rabbit-2. O local onde está situada é uma enorme cratera chamada Bacia do Polo Sul-Aitken - a maior, mais antiga e mais profunda depressão conhecida na Lua, com uma profundidade de cerca de 13 quilómetros.





A carregar o vídeo ...

O objetivo da missão chinesa será testar o crescimento de plantas e captar sinais de radiofrequência, normalmente bloqueados pela atmosfera terrestre. A China planeia ainda iniciar a construção de uma estação espacial ainda este ano e, em 2020, enviar um veículo de exploração a Marte.

Para o mesmo ano, a CNSA tem ainda em vista enviar a sonda Chang'e 5, com o objetivo final de regressar à Terra com amostras de matéria recolhida na Lua. A verificar-se será a primeira missão deste género desde 1976. Até agora, o país realizou também cinco missões tripuladas, a primeira em 2003 e a mais recente em 2013, enviando para o espaço dez astronautas (oito homens e duas mulheres).