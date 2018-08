Um estudo realizado nos EUA descobriu que os homens que usam boxers apresentam uma produção de espermatozóides nos seus testículos. Os dados foram recolhidos ao longo de três décadas, e os cientistas alegam que quem usa roupa interior mais apertada produz menos sémen.

A partir de uma amostra de 656 homens, investigadores da Harvard School of Public Health em Boston, Estados Unidos, argumentam que os homens que usam boxers produzem mais espermatozóides. Citada no The Guardian,Lidia Míngues-Alarcón, uma das cientistas responsáveis por este trabalho, diz que os resultados do estudo são simples: "Os homens que queiram aumentar a sua produção de sémen só precisam de mudar de roupa interior."

345 dos homens entrevistados, ou seja, mais de metade, relatou usar boxers a maior parte dos dias. A pesquisa revela que os utilizadores regulares de boxers têm mais 25% de espermatozóides por mililitro de sémen e mais 17% por ejaculação, em comparação com os homens que usam cuecas e outros tipos de roupa interior mais apertados.

"Homens que usem roupa interior mais apertada aumentam a temperatura do seu escroto", afirma Mínguez-Alarcón, e isso pode levar ao aumento da temperatura do escroto. Esse aumento da temperatura afecta o funcionamento dos testículos, uma vez que as melhores condições para a produção de sémen verificam-se quando esta zona está a três ou quatro graus abaixo da temperatura corporal normal (37ºC).

O estudo também teve em conta outros factores que pudessem alterar a temperatura dos testículos, como a actividade física dos interrogados, a sua massa corporal, se fumavam e se gostavam de jacuzzis e tomavam banhos quentes.

No entanto, o estudo não prova que usar roupa interior provoca a perda de espermatozóides, e os dados basearam-se no relato dos indivíduos e não num registo diário dos cientistas. Em adição, todos os homens procuravam tratamentos de fertilidade, pelo que não é claro se estas descobertas se verificariam em homens saudáveis e numa população muito maior.