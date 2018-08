Há vários dias que certas zonas do Hospital de Santa Luzia em Elvas, no Alentejo, estão sem ar condicionado. Uma delas é o hospital de dia, local onde se fazem os tratamentos de quimioterapia.A avaria deu-se na semana passada, quando se registaram temperaturas de cerca de 40ºC. As queixas partiram dos familiares e do pessoal médico e são confirmadas por um dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, Celso Silva."Para quem trabalha ali é muito mau, imagine-se para os doentes, que estão mais fragilizados", lamentou ao Diário de Notícias.Também um serviço de cirurgia foi afectado.