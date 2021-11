Cancro da próstata com tratamento inovador

A maioria das cirurgias de remoção da próstata no tratamento do cancro é realizada através de um sistema robotizado. O robô torna-se nas mãos do cirurgião e para remover a glândula é necessário introduzir cinco cânulas por cinco orifícios, com cerca de 8 milímetros, abertos no ventre do paciente.

As cânulas servem para levar até à próstata uma câmara de filmar - para que o cirurgião veja o interior do doente - e os instrumentos cirúrgicos, como a tesoura e a pinça. Através de um joystick, o médico opera estes instrumentos e removia a próstata.

A técnica é tecnologicamente avançada, mas acarreta riscos de complicações porque "as cânulas colocadas ficam em contacto com o intestino", explica à SÁBADO o cirurgião Estevão Lima, Coordenador da Unidade de Tumores Urológicos da CUF Instituto de Oncologia.