Vacina russa contra a Covid está atrasada "dois a três meses"

Em agosto de 2020 Vladimir Putin aprovou o que seria a primeira vacina contra a Covid-19. Agora com a segunda vaga da Covid-19 a começar na Rússia, com números recordes de novas infeções e mortes, a vacina "Sputnik V", os atrasos nos testes continuam, revela a CNN Na altura do anúncio do desenvolvimento da "Sputnik V", o presidente russo mostrou confiança na produção da vacina , havendo uma forte campanha de relações públicas. Imagens passadas pela televisão pública russa do ministro da defesa, Sergei Shoigu, a receber a vacina. Vladimir Putin anunciou, no inicio de outubro, que dezenas dos seus familiares teriam sido vacinados, incluindo uma das suas filhas.A rapidez deste processo levantou questões sobre a segurança e eficácia do fármaco, pela comunidade científica, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), quer pelo próprio Governo português. Agora, a vacina russa pode estar mais atrasada do que seria de esperar.Alexander Gintsburg, diretor do Instituto Gamaleya (Instituto de Epidemiologia e Microbiologia) revela à CNN que das 17 mil pessoas que participaram na fase 3 de testagem, apenas 6.000 receberam ambas as doses da "Sputnik V", necessárias para a vacinação completa.Em comparação, as empresas farmacêutica americana BioNTech e Pfizer reportam que dos 42.113 vacinados, 35.771 pessoas já receberam a segunda dose. Por outro lado a empresa de biotecnologia Moderna, já aplicou a segunda dose a 25.650 dos 30 mil participantesKonstantin Chumakov, virologista da Global Virus Network, uma organização internacional de médicos virologistas, revela que a vacina russa está "dois ou três meses atrasada". " A Moderna e a Pfizer já acabaram o recrutamento de pacientes e estão na fase de observação, a registar a incidência da doença em indivíduos imunizados e placebo", disse o especialista à CNN.A celeridade do desenvolvimento e aprovação da vacina russa deve-se ao desenvolvimento de duas vacinas anteriores. O Instituto Gameleya desenvolveu duas vacinas, para o Ébola e a Síndrome Respiratória do Médio Oriente (MERS-Cov). A primeira foi aprovada tendo sido testada em 2 mil pessoas.Chumakov anota ainda que nenhuma destas vacinas foi aprovada pelos organismos internacionais ou testada o suficiente para dizer que é eficiente. Relativamente ao Instituto Gamelaya, Konstantin Chumakov afirma que "não desenvolveu uma vacina nos últimos 30 anos". E que, apesar de serem competentes a desenvolver protótipos, "este instituto não tem experiência em introduzir produtos no mercado".