Covid-19. Britânicos com menos anticorpos nos últimos três meses

Depois de rastrear os níveis de anticorpos na população britânica, com mais de 365 mil pessoas pessoas selecionadas de forma aleatória e a quem foi feito um teste de picar o dedo, os cientistas descobriram que a prevalência dos anticorpos caiu de 6% no final de junho para 4,4% em setembro.

O último estudo tinha sido publicado em agosto: com base em dados de 100 mil pessoas, revelava que cerca de 6% da população do Reino Unido tinha anticorpos contra a Covid-19. No entanto, segundo um novom três meses a proporção de pessoas no país com anticorpos contra o novo coronavírus diminuiu.Os resultados do estudo React-2 , do"Como um todo, esta informação sugere a possibilidade de que a redução da imunidade da população possa levar a um aumento das reinfeções, já que os anticorpos detetados diminuiram", explicou o co-autor do relatório - ainda não revisto por pares - e professor de doenças infecciosas no Imperial College London, Graham Cooke.

Segundo os investigadores, é esperado que os anticorpos reduzam ao longo do tempo, mas o tempo que demora a que aconteça e o quão baixo descem esses níveis varia de vírus para vírus. Apesar de existir a possibilidade de que outros componentes do sistema imunitário continuarem a oferecer proteção mesmo que os anticorpos desçam, a equipa de cientistas defende que ainda é muito cedo para perceber se esse é o caso.

Graham Cooke ressalvou que continua a ser importante respeitar as restrições impostas para combater a Covid-19 enquanto uma vacina não é encontrada.