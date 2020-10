Vacina de Oxford produziu resposta imunitária na população mais velha

A vacina experimental contra a Covid-19 que está a ser desenvolvida pela Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca produziu "uma resposta imune robusta" em pessoas com mais de 55 anos, segundo escreve esta segunda-feira o jornal Financial Times A vacina estimulou a produção de anticorpos e de linfócitos T, um tipo de glóbulo branco que destrói as células infetadas, refere a publicação, citando duas pessoas próximas dos ensaios. Os detalhes desta descoberta devem ser publicados em breve num jornal clínico, disse o FT, sem referir qual será a publicação.O consórcio tinha já realizado testes em julho, com mais de mil pessoas e que mostraram que também funcionava com população dos 18 aos 55 anos. Nessa fase, era referido que a vacina tinha "efeitos secundários reduzidos"não se tendo registado "efeitos nocivos graves resultantes da vacina"."è necorajador ver que a resposta imunogenética é semelhante entre pessoas mais velhas e jovens adultos e que a reatogenicidade era mais baixa em pessoa smais velhas, onde a Covid-19 se tem mostrado ser mais grave", referiu um porta-voz da AstraZeneca à Reuters.A vacina que a AstraZeneca está a desenvolver a vacina com cientistas da Universidade de Oxford é vista como pioneira na corrida para produzir uma vacina contra Covid-19.A AstraZeneca retomou os testes nos EUA após a aprovação pelos reguladores, indicou a empresa na sexta-feira. Esta é uma vacina de vetor viral que usa uma versão enfraquecida de um vírus que codifica instruções para a produção de proteínas do novo coronavírus para construir imunidade contra Covid-19.Apesar destes resultados promissores, esta vacina já teve os testes suspensos, em setembro, depois de uma reação adversa grave- Poucos dias depois os ensaios acabariam por se retomados. No Brasil, há poucas semanas, foi notificada também a morte de uma pessoa que participava nestes testes, mas a empresa acabaria por voltar a retomar os mesmos.