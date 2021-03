Vacina da AstraZeneca chama-se agora Vaxzevria

Agência Europeia do Medicamento deu luz verde ao novo nome e farmacêutica afasta qualquer relação entre esta mudança e polémica com os atrasos nas entregas à União Europeia e com os casos de coágulos sanguíneos em pessoas já vacinadas.

A vacina da AstraZeneca ganhou um novo nome e denomina-se agora Vaxzevria. A Agência Europeia do Medicamento deu luz verde à nova denominação esta terça-feira, altura em que divulgou também que até à passada quinta-feira foram administradas 10 milhões desta vacina contra a covid-19.



AstraZeneca Reuters

No documento que divulga a mudança de nome, a Agência Europeia do Medicamento acrescenta que "foi incluído na informação sobre o produto um aviso sobre eventos de coágulos sanguíneos específicos muito raros, enquanto estão em curso mais investigações sobre uma possível relação causal com a vacina". "As pessoas vacinadas devem procurar atenção médica imediata se ocorrerem sintomas de coagulação e/ou hemorragia do sangue", acrescenta a entidade reguladora, sublinhando que os beneficiários deste fármaco continuam a superar os riscos.

À Lusa, fonte oficial da farmacêutica AstraZeneca explicou que "a mudança para um nome comercial é habitual e está planeada há vários meses", afastando qualquer relação com as críticas aos atrasos nas entregas de vacinas à União Europeia e com os registos de casos de coágulos sanguíneos após a toma da vacina. "Esta alteração não significa qualquer mudança na política da AstraZeneca de distribuição da vacina - sem lucro durante a pandemia", acrescentou a farmacêutica.

Nas últimas semanas, vários países, incluindo Portugal, chegaram a suspender a toma das vacinas produzidas pela AstraZeneca, depois de casos de coágulos sanguíneos em pessoas já vacinadas. Aliás, a propósito destes casos, a Alemanha decidiu suspender esta terça-feira a administração desta vacina a menores de 60 anos, depois de terem sido detetados 31 casos de coágulos no país, dos quais resultaram nove mortes.

Em relação à campanha de vacinação europeia, até à passada quinta-feira, já tinham sido vacinadas, com as duas doses, 18,2 milhões adultos, dos perto de 400 milhões de cidadãos da União Europeia. Feitas as contas, apenas 4,1% da população europeia estava completamente imunizada.

Até ao final deste primeiro trimestre, de acordo com Bruxelas, chegarão à União Europeia quase 100 milhões de doses de vacinas, a grande parte da Pfizer/BioNTech, 66 milhões, da Vaxzevria, 30 milhões de um total de 120 milhões inicialmente acordadas, e da Moderna, 10 milhões.