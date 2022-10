Estar à mesa com amigos e familiares e essencial para reduzir o stress, revela um estudo da American Heart Association. A psicóloga Catarina Mexia confirma que as refeições em família, sem televisão, são fundamentais.

Partilhar refeições com a família e os amigos dá-nos saúde

Fazer refeições regulares com outras pessoas podem ser uma solução simples para ajudar a controlar o stress - é a conclusão de um novo estudo da American Heart Association. Dos mil adultos norte-americanos, que responderam ao inquérito, feito em setembro de 2022, a grande maioria (84%) diz que gostaria de partilhar uma refeição com mais frequência com os entes queridos, e quase todos os pais confirmam níveis mais baixos de stress na sua família quando conversam regularmente enquanto comem.