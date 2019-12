Morreu a menina que planeou funeral depois de descobrir que tinha cancro

Fife, na Escócia

A menina teve os primeiros sintomas quando tinha três anos mas, apesar das consultas em vários especialistas, a criança só foi diagnosticada com cordoma (um cancro grave nos ossos) em janeiro de 2019.Quando Darcy foi diagnosticada com cancro e soube que se encontrava em estado terminal, a menina de apenas oito anos decidiu ajudar a mãe a organizar o próprio funeral. Durante este processo, a menina conseguiu também angariar milhares de libras para a Children's Hospices Across Scotland, uma associação de caridade que forneceu apoio à família.