Em maio de 2019, Bal Gill visitou um museu em Edimburgo, no Reino Unido. Não sabia que isso lhe salvaria a vida.Gill, de 41 anos, entrou no museu Camera Obscura and World of Illusions, dedicado a ilusões e jogos e onde existe mesmo uma câmara escura onde se veem imagens de Edimburgo. Mas quando entrou na sala dedicada à captação de imagens com câmaras que leem a temperatura do corpo, as chamadas câmaras térmicas, é que reparou em algo estranho.Quando observou um "retrato" feito com esse género de aparelho, viu que a zona da mama esquerda estava mais colorida que o resto do seu tronco. Fotografou a imagem com o telemóvel e pesquisou na Internet, encontrando uma correlação entre o aumento da temperatura do corpo e o cancro.Gill encaminhou-se para o médico, que descobriu que ela tinha um tumor na mama (carcinoma) em fase inicial. Desde que soube ter cancro, Bal Gill foi submetida a duas cirurgias e tem outra marcada, de acordo com o testemunho dado ao site do Camera Obscura and World of Illusions."É um caso de muita sorte. As imagens de câmaras térmicas podem revelar a presença de uma área de temperatura mais elevada mas não é o exame usado para diagnosticar o carcinoma", contou a radiologista Maura Tonutti ao jornal Il Fatto Quotidiano.À NBC, uma médica afirmou que Gill teve muita sorte, mas que as mulheres não devem deixar as mamografias de parte valorizando mais as imagens térmicas.