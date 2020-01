Temperaturas dos oceanos foram as mais elevadas de sempre em 2019

Os gases de estufa emitidos por seres humanos fizeram com que no ano de 2019 se registasse, não só a temperatura dos oceanos mais quente desde que há registo, mas também a maior subida de temperatura da última década. Os oceanos são o elemento mais fiável para mostrar o impacto da emergência climática, uma vez que absorvem mais de 90% do calor armazenado pela emissão de gases de estufa e emitido pela combustão de combustíveis fósseis, desflorestação e outras atividades humanas.

Por isso, investigadores chineses e norte-americanos juntaram-se para estudar o aquecimento do planeta através dos seus oceanos no ano que terminou. No estudo publicado esta segunda-feira na revista científica Advances in Atmospheric Sciences, é indicado que 2019 foi o ano mais quente de sempre para os oceanos – especialmente em altitudes superiores aos dois mil metros.

Analisando o conteúdo do calor do oceano (OHC) medido pelo Instituto de Física Atmosférica, sediado em Pequim, o estudo indica que os últimos cinco anos foram os que tiveram maiores temperaturas dos oceanos desde 1955 – com 2019 a ser o novo líder – e os últimos dez anos foram também os dez mais quentes no mesmo período de 65 anos.

Apesar de vivermos na superfície da Terra, é importante perceber que os oceanos constituem dois terços do planeta e que, por isso, a sua temperatura é mais impactante do que a medição da temperatura do ar – uma vez que a água pode absorver muito mais calor do que o ar. É por isso que apenas 4% de todo o calor acumulado por gases de estufa aquece terra e ar.

Os resultados mostram também um aquecimento vertiginoso, com o ritmo de acumulação de gases de estufa na atmosfera a ser quatro vezes maior entre 1987 e 2019 em relação ao período entre 1955 e 1986. E o aquecimento de oceanos também traz uma outra realidade: a subida dos níveis de água, com os últimos dez anos a mostrarem recordes que não eram ultrapassados desde a primeira década do século XX.