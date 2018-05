Sete locais do planeta proibidos a visitantes

Foto de

1. Ilha da Queimada Grande ou Ilha das Cobras

Tem cerca de 43 hectares e fica a 32 quilómetros da costa de São Paulo, o que complica o seu acesso, mas não é por isso que é conhecida: tal como o seu nome indica, a ilha é o habitat natural de milhares de cobras de diversas espécies. Como se isto não bastasse, muitas destas são das espécies mais mortíferas do planeta, como a Bothrops insularis, conhecida no Brasil como "Jararaca-ilhoa" – o seu veneno é composto por hemotoxinas, uma substância que é capaz de corroer músculo e tecido, e pode causar hemorragia intestinal e cerebral, falência de rins e necrose do tecido muscular. D.R.

Devido à presença massiva destes simpáticos animais (estima-se que a ilha tenha cerca de 4000 cobras), o governo brasileiro proibiu a presença de quaisquer visitantes na ilha, com excepção de cientistas que queiram estudar as cobras. D.R.

2. Ilha Sentinela do Norte, Índia

Esta ilha pequena, com uma vegetação densa e inexplorada a este do Golfo de Bengala é difícil de aceder: está completamente circundada por uma barreira de corais. Porém, esta não é a razão principal para a proibição de visitantes na ilha. A Ilha Sentinela do Norte é habitada por uma tribo indígena hostil e completamente isolada do mundo. A tribo rejeitou propositadamente todo o contacto com o mundo exterior e é um dos poucos povos do mundo intocados pela civilização contemporânea. NASA

Há vários relatos de visitantes e vítimas de acidentes náuticos que chegaram à ilha e foram mortos pela tribo. Em 2004, depois do tsunami do Oceano índico, o governo indiano enviou helicópteros para sobrevoarem a ilha e atestarem os danos provocados pelo fenómeno natural. Os profissionais enviados foram recebidos com tochas e setas atiradas pela tribo. De facto, a hostilidade da tribo é tão grande que o governo da Índia delineou um perímetro de segurança de cerca de cinco quilómetros circundantes à ilha. Acredita-se também que o povo é praticante de canibalismo. Indian Costguard

3. Cavernas de Lascaux, França

É a casa de um dos mais famosos exemplos de pinturas rupestres do período Paleolítico. Estima-se que o trabalho artístico tenha mais de 20 mil anos e os desenhos de animais de grande porte expostos na caverna foram comprovados através da descoberta de fósseis. Getty Images

Este sistema complexo de cavernas fica no noroeste de França e é considerado Património da Humanidade pela Unesco. Contudo, em 2008 foram descobertos indícios de fungos e bolor negro prejudiciais à saúde humana e as cavernas foram fechadas ao público. Getty Images

4. Poveglia, Itália

Esta pequena ilha localizada entre Veneza e Lido já teve várias utilizações ao longo do tempo: foi usada como um forte, um porto, uma estação de quarentena durante a Peste Negra e finalmente como local para um hospital psiquiátrico, que fechou em 1968. Depois disto, a ilha foi abandonada. Getty Images

Talvez devido à sua história, a ilha ganhou fama de ser assombrada e houve muitos relatos de avistamentos de fantasmas, descritos como pacientes do asilo, médicos, vítimas da peste, etc. Em 2014, o governo italiano dispôs-se a oferecer subsídios e licenças a quem quisesse repovoar a ilha, mas até hoje esta encontra-se praticamente desabitada. Getty Images

5. Arquivos secretos do Vaticano

Os arquivos são considerados propriedade do Papa actual e acredita-se, sem confirmação, que a sala tem cerca de 87 quilómetros de comprimento e cerca de 35 mil itens. Dentro dos artigos, crê-se que haja documentos históricos e papais, livros de contabilidade da igreja, actos da Santa Fé, cartas de Michelangelo, a última carta escrita por Maria da Escócia antes da sua execução e o pedido do rei Henrique VIII de anulação do seu casamento com Catarina de Aragão (rejeitado pelo Papa Clemente VII em 1527). Getty Images

Acredita-se também que os arquivos ficam no lugar subterrâneo na Cidade do Vaticano e o seu acesso é muito limitado. Só é permitido a entrada de académicos e investigadores com formação universitária. Porém, nunca foi esclarecido por que razão estes documentos são propriedade papal e não da Humanidade. Getty Images

6. Área 51

Nenhuma lista de sítios proibidos a visitantes ficaria completa sem uma menção à Área 51 – o nome como é conhecido uma zona remota pertencente à Força Aérea dos EUA no estado da Nevada. O local esteve sempre envolto por um grande secretismo e não se sabe muito bem o que acontece dentro das paredes do complexo. O exército norte-americano declarou que utiliza a área para testes de aviões e armamento, mas ao longo dos anos teorizou-se que a base é usada para conservar e fazer experiências com materiais aeronáuticos de extraterrestres e possíveis tripulantes dos mesmos. D.R.

O certo é que a base é completamente interdita a civis e só é permitida a entrada a militares autorizados. A área encontra-se totalmente vedada e os militares norte-americanos têm autorização para usar a força necessária a quem trespassar. Também é proibido sobrevoar o espaço aéreo da base. Getty Images- fotografia de satélite

7. Túmulo de Qin Shi Huang, China

O túmulo do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, consiste num complicado sistema de cavernas subterrâneas numa localidade no centro do país. O imperador, que faleceu em 210 a.C., está acompanhado no local por itens que se acreditava ser necessários para uma "vida após a morte": reprodução em argila dos seus exércitos, família, servos, cavalos e os seus soldados – o conhecido Exército da Terracota. Desde a sua descoberta em 1974, foram descobertas mais de 2 mil estátuas dos soldados. Getty Images