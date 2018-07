Algumas aplicações de telemóveis poderão enviar capturas de ecrã a estranhos. Esta é a conclusão de um estudo da Universidade de Northeastern, nos Estados Unidos da América, que tinha como principal objectivo testar as teorias da conspiração que surgiram sobre a protecção de dados de telemóveis, segundo o blogue de tecnologia Gizmodo.

A teoria de que os telemóveis partilhavam informações que serviriam depois para a sugestão de publicidade específica é assim desmistificada. No início deste ano, o próprio fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, foi ouvido no Congresso norte-americano acerca da questão.

O estudo monitorizou mais de 17 mil aplicações de telemóveis, incluindo algumas que enviam directamente informação ao Facebook. Estes serão apresentados no próximo mês por altura da Conferência de Melhoramento da Privacidade na Tecnologia, que se irá realizar em Barcelona.

Em nenhum caso foi encontrada uma aplicação que ligasse inadvertidamente o microfone do telemóvel para enviar ficheiros áudio. No entanto, foram encontradas aplicações que enviavam capturas de ecrãs e vídeos do que estaria a aparecer momentaneamente no telemóvel a outras entidades.

Um dos exemplos indicados foi o da aplicação GoPuff, apenas disponível nos EUA. A empresa de entrega de comida gravava e enviava estas capturas de ecrã a uma empresa de análise estatística de telemóveis chamada AppSee. Após ter sido contactada pelos investigadores a aplicação transmitiu que renovou a sua política de privacidade e removeu a sua ligação à AppSee.

O estudo evidencia, no entanto, que não ter recolhido qualquer prova de transmissão de dados não significa que não existam. Os investigadores acreditam que seja possível a aplicações como o Facebook usarem um método inovador para o fazer, mas que é difícil imaginar como isso não se faria notar tanto para eles como para os utilizadores de aplicações.