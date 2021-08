Sintomas da covid longa são raros em crianças, indica estudo

Os sintomas da covid longa são raros em crianças, sendo que a maioria das infetadas com o coronavírus recupera em menos de uma semana. As conclusões são de um estudo conduzido pelo King's College de Londres, no Reino Unido, e publicado no jornal científico Lancet dedicado à saúde infantil e de adolescentes.



Entre as 1.734 crianças entre os cinco e os 17 anos que participaram no estudo, cujos dados introduzidos na app Zoe (que monitoriza infetados com o coronavírus e permite realizar várias investigações) foram analisados, os sintomas mais comuns foram cansaço e dores de cabeça, seguidas de perda de olfacto e dores de garganta. Estas crianças desenvolveram sintomas e testaram positivo à covid 19 entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021.



Neste período, os cientistas estimam que 400 mil crianças e jovens no Reino Unido tenham sido infetadas com o coronavírus.