Lê os rótulos dos alimentos que compra? Devia Estudos recentes indicam que a maioria dos consumidores portugueses revelam pouco interesse no que compõe os alimentos e querem apenas saber o sabor, o prazo de validade e o preço. Um erro que a secretária-geral da Associação Portuguesa de Nutrição, Helena Real, em entrevista à SÁBADO, quer corrigir.

Produtos sem glúten e sem lactose cada vez mais procurados A moda dos alimentos sem glúten e sem lactose fez disparar o seu consumo nos últimos anos, mas os nutricionistas alertam que estas substâncias só devem ser retiradas da alimentação quando existe uma razão clínica para o fazer. Nos últimos três anos, a venda destes produtos aumentou, havendo cadeias de supermercados que decidiram criar uma gama de produtos de marca própria.

Estes alimentos ajudam a prevenir e curar doenças Sabia que cheirar açafrão pode melhorar o humor? Ou que a beterraba é um dos melhores remédios para a hipertensão? Saiba o que pode (e deve) comer para combater as sete doenças mais prevalecentes, sendo algumas as mais fatais, em Portugal. - Ciência & Saúde , Sábado.

Existem centenas de aditivos, alguns necessários para conservar as características dos alimentos, e foram estabelecidas doses diárias admissíveis, consideradas seguras pelas autoridades europeias e portuguesas. Porém, há sempre um risco no consumo de produtos com muitos aditivos. "Os estudos efetuados nesta área têm alguns limites, uma vez que se realizam em animais e a extrapolação dos dados para o homem não é completamente satisfatória", avisa a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). Mais: "A dose diária admissível pode ser ultrapassada, em resultado do crescente número de alimentos a que se podem adicionar um ou mais aditivos e, depois, da sua combinação na dieta alimentar."Perante isto, o que devemos comer e como podemos evitar os riscos associados aos diferentes alimentos? É o que sete especialistas em nutrição, segurança e química alimentar explicam àao longo das próximas páginas, divididas em diferentes categorias: carne, peixe, fruta e vegetais, cereais e alimentos processados.O risco maior de contaminação nas carnes são as infeções por bactérias, nomeadamente Listeria monocytogenes, que pode provocar aborto, meningite e até a morte. Mas, neste caso, a prevenção do problema passa também pelo consumidor e não só pela produção do alimento. "Por muitos cuidados que se tenha no abate, na desmancha e na distribuição da carne e dos produtos cárneos, se o consumidor não transportar devidamente os alimentos para casa, se não os conservar em temperaturas de real refrigeração em casa (inferiores a 4 oC) e se não os cozinhar bem podem ocorrer toxi-infeções alimentares", adverte à SÁBADO Teresa Letra Mateus, professora da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e membro do Departamento de Saúde Pública Veterinária do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.A bactéria está presente no solo, na água e nos alimentos dos animais e é tolerada até valores considerados seguros pela EFSA. Em 2018, a investigadora foi autora de um estudo que detetou a Listeria spp - o estudo não analisou se a espécie era a Listeria monocytogenes - em 15% das amostras de carne fresca de porco e de vaca.A indústria usa processos tecnológicos e aditivos para a reduzir, mas é nas cozinhas das famílias que ela é mais detetada. Segundos estudos recentes, a maioria dos casos de infeção alimentar ocorre em casa dos consumidores. "Um surto numa escola ou num hospital tem mais visibilidade, já as toxi-infeções no domicílio são difíceis de agregar, não têm o mesmo impacto, sendo a maioria das vezes subdiagnosticadas e subnotificadas." Para a eliminar basta confecionar os alimentos a uma temperatura superior a 65 graus Celsius.Mas mesmo que a tenha eliminado quando cozinhou a carne, a bactéria pode surgir novamente no frigorífico, se guardar as sobras para consumir mais tarde. "A bactéria desenvolve-se em temperaturas baixas e quanto mais tempo os alimentos ficam no frigorífico, mais tempo a Listeria tem para se desenvolver, podendo atingir facilmente números capazes de provocar doença."Nada disto seria problemático se o reaquecimento fosse feito a temperaturas apropriadas. "Hoje usa-se mais o micro-ondas e este não é tão eficaz quanto o fogão para aquecer de forma uniforme a refeição e a temperaturas que eliminem a bactéria."A questão é que o perigo de contaminação não se resume a uma infeção alimentar. "A listeriose pode provocar a morte por meningite e septicemia. E pode ainda provocar o aborto." É mesmo a principal causa de mortalidade por origem alimentar na Europa.Portugal é o terceiro país no mundo onde se consome mais pescado per capita. Cada português ingere cerca de 56,5 kg por ano, quando a média na União Europeia não passa dos 22,7 kg. Só a Islândia (91 kg/ano) e o Japão (65 kg/ano) consomem mais. São boas notícias porque o peixe é rico em ácidos gordos polinsaturados, ómega 3 importantes para a saúde do sistema cardiovascular e essenciais durante a gravidez para o desenvolvimento do feto.Mas algumas espécies estão sujeitas à poluição que existe nos oceanos, nomeadamente a metais pesados como mercúrio, cádmio, arsénio e chumbo e a poluentes orgânicos persistentes (POP), estes últimos produzidos sobretudo pela indústria e pela agricultura. A concentração de metilmercúrio, a substância sintetizada do mercúrio por bactérias, é o problema mais preocupante porque prejudica o desenvolvimento neurológico.Mas não risque o peixe da sua lista de compras. "Há que saber escolher. Deve-se reduzir o consumo de peixes predadores que se alimentam de outros peixes e assim acumulam mais mercúrio no organismo", explica à SÁBADO Cristina Carvalho, investigadora do Instituto de Investigação do Medicamento da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.Estamos a falar de animais de maior porte como o peixe-espada preto, o atum (fresco), o espadarte, o cação e os da família dos tubarões como a tintureira e o anequim. "O atum enlatado é de outra espécie e tem 10 vezes menos mercúrio que o vendido fresco", garante a investigadora.A escolha deve recair em espécies pequenas como a sardinha, o carapau, a sarda e nos peixes produzidos em aquacultura, como a dourada e o salmão, onde a alimentação é mais controlada e que são ricos em ácidos gordos ómega 3.O problema é mais premente nas mulheres grávidas. "É uma altura em que não devem deixar de comer peixe porque o ómega 3 é muito importante para o desenvolvimento do feto", mas também em que o risco de contaminação do bebé por mercúrio é muito maior porque este é transmitido tanto pela placenta, como pelo leite materno.A presença do metal nos oceanos deve-se à poluição humana, sobretudo mineração e várias outras indústrias, mas também a fenómenos naturais, como o desgaste natural da crosta terrestre, e está presente em zonas vulcânicas, como a ilha da Madeira. Foi aqui, onde o consumo de peixe-espada e espadarte domina a gastronomia, que a investigadora encontrou números preocupantes."Fizemos um estudo com mais de 500 mulheres grávidas, recolhemos amostras de sangue e no cordão umbilical dos bebés quando nasceram e verificámos que em 30% delas a presença de mercúrio no sangue superava o limite máximo definido pela OMS, 10 microgramas por litro", explica a investigadora. Durante a realização do estudo, que foi submetido para publicação no Journal of Toxicology and Environmental Health, as mulheres foram informadas sobre as espécies de peixe que não deviam consumir e nas amostras do cordão umbilical os valores de mercúrio não eram tão elevados. "Notámos uma modificação de hábitos alimentares e devemos continuar a informar a população." Um estudo anterior estimou em 28% o número de mulheres em risco em Portugal Continental.As crianças também são um grupo de risco e o consumo destes peixes predadores deve ser evitada especialmente nos primeiros anos de vida. As mulheres que planeiam engravidar não devem comer mais do que uma refeição destes peixes por mês.Segundo o Plano de Colheitas de Amostras da ASAE, em 2017, foram detetados valores superiores em 8% das amostras de pescado analisadas.Um dos riscos que poderão não ser visíveis para o consumidor é a presença de toxinas produzidas por fungos que podem contaminar vários alimentos, incluindo produtos agrícolas. "As micotoxinas são substâncias naturais que se desenvolvem nos alimentos quando ocorrem condições ideais de humidade e temperatura", explica à SÁBADO Paula Alvito, investigadora do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).Os bolores que se desenvolvem na fruta e no pão podem conter micotoxinas e estas podem ser detetadas nos campos, durante a colheita, no armazenamento e no transporte dos alimentos. "É um problema mundial, estima-se que cerca de 25% das culturas estejam contaminadas", diz a investigadora. São substâncias tóxicas que se desenvolvem sobretudo em climas semitropicais e temperados e que resistem ao processamento industrial. Por essa razão, é ainda impossível eliminá-los por completo dos alimentos.O problema é que das centenas de micotoxinas existentes, algumas têm efeitos tóxicos como perturbações nos sistemas digestivos, renais e imunitário e podem mesmo provocar cancro. Segundo a Agência Internacional de Investigação em Cancro, da Organização Mundial de Saúde, as mais perigosas são as aflatoxinas e as ocratoxinas.O trigo, o milho, a cevada, o sorgo e o arroz são alguns dos cereais onde podem surgir as aflatoxinas. Vários estudos concluíram que estas substâncias podem provocar cancro, nomeadamente, no fígado. O problema também foi detetado em Portugal. Em 2017, um estudo do INSA, publicado em 2017, analisou 83 amostras e encontrou micotoxinas em 96% dos cereais de pequeno-almoço, 50% das farinhas infantis, 50% das bolachas, 40% das fórmulas infantis e 19% dos leites UHT. Mas todos os valores estavam abaixo dos limites máximos permitidos pelas Comissão Europeia, valores estes que foram determinados por vários estudos toxicológicos através dos quais foram definidas doses diárias toleradas por quilograma de peso corporal, consideradas seguras.A ASAE realiza programas de controlo nacional para verificar se os teores encontrados não ultrapassam os valores máximos permitidos por lei. E foi criado o Sistema de Alerta Rápido para a Alimentação Humana e Animal através do qual os países europeus são notificados quando são detetados alimentos com valores superiores aos legislados. No ano passado, a ASAE fez 12 notificações sobre a entrada no País de produtos com valores superiores aos permitidos de aflatoxinas, a maioria de produtos importados."Não há contaminação zero", salienta a investigadora Paula Alvito. "Mas a situação está controlada." A única forma de evitar problemas de saúde é ter uma alimentação diversificada. "Se comermos sempre os mesmos alimentos podemos estar mais expostos às toxinas."O problema é inerente à agricultura, mas foi ignorado até ao século passado. Foi em 1962, quando morreram cerca de 10.000 perus em Londres que se descobriram as micotoxinas - a ração à base de amendoins estava contaminada com aflatoxinas. "As micotoxinas sempre existiram, mas nós não tínhamos em termos analíticos capacidade para as detetar."As micotoxinas controlam-se se se respeitarem as boas práticas agrícolas: o momento em que se colhe o produto, o tempo que fica a secar, como é feito o transporte e o armazenamento. "Há investigação a decorrer para desenvolver produtos que mitiguem o desenvolvimento dos fungos."A fruta também pode ser contaminada por micotoxinas. "Entre as toneladas de frutos que são usados para fazer sumo, pode haver frutos estragados ou com partes podres onde se desenvolvem fungos que podem produzir toxinas", explica a investigadora Paula Alvito.A patulina é a micotoxina que pode contaminar maçãs - e estar presente nos sumos -, peras, pêssegos, cerejas e uvas. Segundo a IARC (International Agency for Research on Cancer), esta micotoxina pode ter efeitos tóxicos no sistema nervoso e no sistema imunológico. Em 2016, a patulina foi detetada em Portugal sobretudo em peras e maças num estudo que analisou 50 amostras de fruta durante o processo de fabrico de sumos. Realizado pelo INSA, o estudo Avaliação dos Teores de Patulina em Sumos de Fruta durante o Processamento Industrial concluiu que os valores encontrados estavam abaixo do permitido pela lei, pelo que se concluiu que havia "qualidade no processo industrial".Esta micotoxina também pode desenvolver-se na fruta que tem em casa. Se tiver peças de fruta com bolor, o melhor é deitá-la fora. Mesmo a parte que aparenta estar comestível pode estar contaminada com micotoxinas.Outro contaminante presente na fruta e nos vegetais são os pesticidas e há vestígios destes produtos tóxicos usados para eliminar parasitas em quase todos eles. No seu último relatório, em 2017, a EFSA detetou vestígios de pesticidas em 97% das 84.341 amostras analisadas, entre bananas, beringelas, brócolos, ervilhas, sumo de laranja e pimento. A maioria dos valores encontrados estava abaixo do limite máximo de resíduos definidos. Mas foram detetados valores superiores em 5,6% de produtos provenientes de países fora da Europa e em 1,7% de produtos europeus.Estes vestígios dentro dos limites foram estudados e considerados seguros, mas mais uma vez, isso foi feito individualmente para cada pesticida. "O problema é que em vez de um pesticida encontrámos cinco. Há um efeito-cocktail que não está estudado", alerta Dulce Ricardo, engenheira alimentar da Deco. "E é difícil estudar os efeitos que a ingestão simultânea pode ter na saúde." Foram detetados mais de 774 pesticidas diferentes e em 28% das amostras, sobretudo nas uvas, bananas, passas e pimentos, foram encontrados vários na mesma peça.Se as boas práticas agrícolas forem respeitadas - fazer a colheita na altura apropriada após o uso do pesticida - os vestígios são menores. "Os produtores usam menos quantidade de pesticida, mas estão a usar mais variedade numa só cultura, porque é mais fácil obter uma rentabilidade boa."Embora necessários, os pesticidas são químicos tóxicos responsáveis por problemas graves como redução na fertilidade, cancro, alterações do sistema imunitário e doenças degenerativas do sistema nervoso, segundo a ASAE.E não é só na fruta e nos vegetais que se podem encontrar. Em 2018, a Deco analisou a presença de pesticidas em 24 marcas de azeite virgem extra e detetou resíduos em cinco. "Nenhum no limite máximo", assegura Dulce Ricardo. Antes, em 2015, foram estudados 325 vinhos, incluindo 75 portugueses. "Cerca de 70% dos vinhos continham pesticidas, mas no limite permitido."Os vegetais, como a alface, também podem estar contaminados, como revelou um estudo da Deco em 2007. "Analisámos 90 amostras incluindo fruta, alface, beringela e uvas", diz Dulce Ricardo. "Cinco marcas atingiram os limites máximos permitidos de pesticidas."O investigador Sebastião Rodrigues do Centro de Toxicogenómica e Saúde Humana da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, confia nos limites impostos pela lei e salienta que nem tudo o que é natural é saudável. "Lembro-me do caso de um agricultor americano que criou uma variedade de alho-francês resistente aos insetos para usar menos pesticidas. Ao fim de três anos, as autoridades registaram uma série de internamentos hospitalares de pessoas que tinha ingerido esse alho-francês - a planta produzia toxinas para se proteger dos insetos."Comer fruta sem pesticidas é possível. "O ideal era que os alimentos chegassem ao consumidor sem qualquer vestígio." Para evitar a sua ingestão, deve lavar bem os alimentos frescos em água corrente. "É mais seguro descascar a fruta, mais isso implica perder a fibra que está na casca."Fritos de milho, bebidas alcoólicas, bolos coloridos, refrigerantes, molhos, bolachas e refeições preparadas são alimentos cada vez mais populares, mas que escondem um perigo - são os que mais aditivos concentram. A maioria destas substâncias é usada para conservar os alimentos, mas também são adicionados adoçantes, intensificadores de sabor e corantes que, em excesso, podem ser prejudiciais para a saúde.Centenas destes aditivos podem provocar reações alérgicas e hiperatividade em crianças. Sobre outros há suspeitas de que podem ter efeitos cancerígenos: é o caso da sacarina (E954). "É um substituto do açúcar usado em refrigerantes que foi associado a cancro da bexiga em estudos com animais", explica à SÁBADO Nuno Dias, engenheiro químico da Deco. Entretanto foram realizados outros estudos que obtiveram resultados inconclusivos. "São estudos com limitações porque os animais têm uma esperança de vida menor que a dos humanos. E também porque não avaliam nos animais outras doenças, como a depressão."A indústria só pode incluir quantidades limitadas de aditivos, chamadas doses diárias admissíveis, determinadas pela EFSA após testes toxicológicos com animais. Mas, tal como acontece com os pesticidas (ver textos seguintes), também aqui não é conhecido o efeito cumulativo do consumo de aditivos. "Se consumir muitas vezes um alimento com aditivos posso ultrapassar esse valor seguro", explica o engenheiro químico da Deco. O risco é ainda maior nas crianças: "Elas correm especial risco, porque têm um baixo peso corporal."Pior: não são conhecidos os efeitos da mistura de vários aditivos num alimento. "Só quando se notam determinadas reações é que se elaboram estudos sobre a mistura de aditivos", critica Nuno Dias. Foi o que aconteceu em 2007, quando a Universidade de Southampton, no Reino Unido, investigou a relação entre doces com corantes ingeridos por crianças e a desordem por défice de atenção e hiperatividade. Os investigadores analisaram o comportamento de 300 crianças, entre os 3 e os 8 anos, após a ingestão de alimentos com os corantes tartrazina (E102), o amarelo de quinoleína (E104), vermelho Allura AC (E129), vermelho cochonilha A (E124), Carmosina (E122), Amarelo-sol FCF (E110) e o conservante benzoato de sódio.O estudo, publicado na revista Lancet, concluiu que aqueles aditivos, presentes em refrigerantes, gomas e biscoitos, aumentavam "significativamente" os comportamentos hiperativos e de défice de atenção. Os cientistas consideraram mesmo que a proibição poderia reduzir em 30% os casos de hiperatividade no Reino Unido. A EFSA voltou a estudar os corantes, mas não os proibiu. "Considerou-se haver limitações no estudo britânico e, em vez de os proibir, tornou obrigatório incluir no rótulo dos produtos a frase 'podem causar efeitos negativos na atividade e atenção das crianças'", diz Nuno Dias. Ainda assim, a medida gerou resultados. "Alguns produtores deixaram de usar os corantes para não terem de incluir essa frase." Não é o caso de algumas marcas de gomas.Os aditivos usados para tornar a cor dos alimentos mais atrativa, nomeadamente os sintéticos, podem provocar ainda reações alérgicas como crises de asma, urticária, lacrimejo, eczema e choque anafilático. Há corantes, como o Amarante (E123) que foram banidos nos Estados Unidos e na Rússia devido a estudos que apontam para possíveis efeitos cancerígenos, mas que são permitidos na União Europeia. A EFSA considerou que os estudos não eram conclusivos, mas reduziu a dose diária admissível de 0,8 mg/kg para 0,15 mg/kg. Para além dos doces, os corantes surgem ainda em conservas de frutos vermelhos, peixe fumado, nas delícias do mar e queijo fundido aromatizado.Já a Deco defende que alguns aditivos deviam ser retirados do mercado. "Quando há dúvidas, a EFSA devia proibir o seu uso."Para além dos corantes, há outros aditivos sobre os quais recaem suspeitas. Muitos conservantes, necessários para evitar a deterioração dos alimentos, estão associados a reações alérgicas e alguns estão associados a efeitos cancerígenos. É o caso do benzoato de sódio quando associado com o ácido ascórbico ou vitamina C e usados sobretudo em refrigerantes. "Descobriu-se que em determinadas condições estas duas substâncias podem levar à formação de benzeno, um químico cancerígeno", salienta Nuno Dias. O hidrocarboneto, libertado também pelos tubos de escape dos automóveis e pelo fumo dos cigarros, forma-se dependendo da luz e da temperatura. Em 2005, a agência de segurança alimentar norte-americana encontrou 10 amostras em 200 com níveis superiores aos considerados seguros (5 partes por bilião).O ideal seria seguir uma dieta sem aditivos, "mas isso é impossível no mundo de hoje". A melhor forma de se proteger é ler a lista de ingredientes e escolher os produtos com menos aditivos. Por lei, estas substâncias têm de estar mencionadas por classe, se são conservantes ou corantes, e por nome ou número. "Mas os Es quase desapareceram dos rótulos porque os consumidores associam-nos mais a substâncias a evitar."A nutricionista Mafalda Rodrigues de Almeida defende uma alimentação livre de aditivos e há 12 anos que a pratica. "O meu problema é não se saber a relação entre aditivos presentes em vários alimentos. Acho que todos os dias vou exceder a dose diária que a EFSA diz ser segura", argumenta. "Ninguém fala de doses seguras em cenouras porque não têm toxicidade."Prefere produtos naturais e frescos, como a fruta da época - "porque tem os nutrientes que necessitamos para essa altura do ano" -, vegetais, as massas frescas e o pão sem aditivos. "O pão deve ter apenas farinha, sal e fermento, não uma lista de várias linhas de ingredientes." Evita as bolachas, os cereais de pequeno-almoço e as leguminosas enlatadas, por terem excesso de sal.São escolhas que acabam por ser mais dispendiosas. "Alocamos muito pouco do nosso orçamento para alimentação, apenas 11 a 15%", defende. "Penso que se torna mais económico a longo prazo porque podemos evitar uma série de patologias associadas à alimentação."Para o investigador do Centro de Toxicogenómica e Saúde Humana da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, Sebastião Rodrigues, o problema são os hábitos alimentares. "É o consumo excessivo dos produtos e não dos aditivos que provocam problemas de saúde. Até o consumo excessivo de frutose [açúcar da fruta] pode levar a um fígado gordo e à diabetes."