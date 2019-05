Estudos recentes indicam que a maioria dos consumidores portugueses revelam pouco interesse no que compõe os alimentos e querem apenas saber o sabor, o prazo de validade e o preço. Um erro que a secretária-geral da Associação Portuguesa de Nutrição, Helena Real, em entrevista à SÁBADO, quer corrigir.

Que informação deve conter um rótulo?

O rótulo representa o cartão de identidade do produto alimentar. Deve conter a informação que nos permita conhecer o alimento, de forma a fazermos escolhas alimentares conscientes. Constituem menções obrigatórias a constar num rótulo: denominação do género alimentício; lista de ingredientes; ingredientes ou auxiliares tecnológicos ou derivados de uma substância ou produto que provoquem alergias ou intolerâncias; quantidade de determinados ingredientes ou categorias de ingredientes; quantidade líquida do género alimentício; data de durabilidade mínima ou a data-limite de consumo; condições especiais de conservação e/ou as condições de utilização; nome ou a firma e o endereço do operador da empresa do setor alimentar; país de origem ou o local de proveniência; modo de emprego; título alcoométrico; declaração nutricional.

Quais os tipos de rotulagem que existem?

No que se refere aos sistemas de identificação nutricional existentes na rotulagem alimentar, estes podem variar com base nos nutrientes rotulados, número de nutrientes rotulados, referência para os valores utilizados, local onde aparecem no produto (na frente do produto - Front of Pack (FOP) e no verso do produto - Back of Pack (BOP)).

Todos os sistemas de rotulagem alimentar Front of Pack (FOP) atualmente usados no mundo têm vantagens e desvantagens, bem como objetivos de utilização diferentes (sistemas interpretativos de rating nutricional; sistemas com indicações sumárias e de avaliação; sistemas redutores; sistemas de nutrientes específicos). Mais importante do que eleger um sistema será defender uma uniformização dos modelos, de forma a promover uma comunicação mais simples para o consumidor. Modelos diferentes originam a necessidade de interpretações diferentes, o que pode dificultar a análise do consumidor, que infelizmente ainda apresenta uma literacia alimentar baixa.As uniformizações trazidas pelo Regulamento 1169/2011 relativo à rotulagem veio trazer uma harmonização na informação traduzida pelos rótulos, o que veio facilitar a interpretação dos mesmos por parte dos consumidores. Contudo, sabe-se ainda que os consumidores portugueses apresentam baixa literacia alimentar, pelo que não possuem ainda total capacidade de interpretação da informação veiculada pelos rótulos. Junte-se ainda o baixo interesse que revelam pela própria consulta pelo rótulo.Um trabalho de investigação de 2018 revelou que os rótulos de alimentos eram consultados em cerca de 1/5 de todas as compras de alimentos e ia diminuindo a consulta ao longo do tempo, possivelmente pela familiaridade adquirida com o produto ou pela falta de motivação do consumidor.

Os consumidores não consideram importante ler os rótulos?

Segundo o Grande Inquérito sobre Sustentabilidade (realizado pela Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa em 2016], os portugueses querem mais informação sobre os alimentos para orientar as suas escolhas. Contudo, no momento de adquirirem os produtos alimentares dão valor a critérios mais simples e tradicionais (p.ex.: sabor, preço, prazo de validade), ao invés de fatores informativos e discriminatórios, como o rótulo.

O estudo da Organização Mundial da Saúde Portuguese consumers’s attitudes towards food labelling (atitudes dos consumidores portugueses sobre rotulagem de alimentos) de 2017, mostra que os portugueses atribuem importância à utilização dos rótulos nutricionais na maioria dos produtos, mas fundamentalmente nos alimentos infantis, cereais de pequeno-almoço e refeições pré-embaladas.



Como se pode promover a leitura do rótulo?

Seria importante promover junto da população maior incentivo à leitura do rótulo e muni-la de ferramentas que a capacitem para a interpretação do mesmo. Eventualmente a promoção de uma maior exploração destas matérias no currículo escolar possa ser uma das formas de promover literacia nesta área.

Por outro lado, os sistemas de rotulagem na frente do produto (FOP) podem ser vistos como uma solução de melhoria da compreensão dos consumidores e um modo de promoção de escolhas alimentares com maior consciência no momento da compra.

Que vantagens têm para o consumidor um rótulo claro e informativo?

Um rótulo claro e informativo permite conhecer melhor o produto alimentar que o consumidor vai adquirir, o que lhe permite fazer escolhas mais conscientes e equilibradas.