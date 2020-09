A primeira imagem de um buraco negro virou filme

A primeira imagem de um buraco negro foi divulgada em abril do ano passado - e agora virou filme. A sequência de imagens recolhidas durante 13 anos de observação por parte da colaboração internacional Event Horizont Telescope mostra como o contorno do buraco negro muda ao longo dos anos, desde 2009 até 2017, à medida que a gravidade vai movimentando e engolindo tudo o que está à volta da região do espaço da qual nada nem ninguém consegue escapar – nenhuma partícula, nenhuma antipartícula e nem a luz em si.

O conjunto de imagens mostra agora como muda um buraco negro ao longo dos anos, neste caso o superburaco negro Messier 87 (M87), situado na galáxia vizinha da Via Láctea, Virgo A, a 55 milhões de anos-luz da Terra e com 6,5 mil milhões de vezes a massa do Sol.As imagens mais antigas deste trabalho sobre a M87 datam de 2009, 2011, 2012 e 2013, com dois lotes de informação a não terem sido ainda divulgados. E, embora por si só estas imagens entre 2009 e 2013 não tenham resolução suficiente para produzir imagens nítidas, a equipa foi capaz de construir imagens sintéticas de cada um dos anos ao combinar informação disponível através de modelos matemáticos a partir dos dados da imagem de 2017.O trabalho foi publicado publicado esta quarta-feira na revista científica The com o seu autor principal, o astrónomo Maciek Wielgus da Universidade de Harvard, a indicar que, "dentro de alguns anos, as imagens podem mesmo tornar-se um filme".