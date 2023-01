'Relógio do Apocalipse' coloca mundo a 90 segundos da meia-noite

O "Relógio do Apocalipse" está mais perto do que nunca da meia-noite. O anúncio foi feito, na terça-feira, pelos cientistas atómicos que controlam o relógio e o colocaram a 90 segundos da meia-noite. A ameaça da guerra nuclear, as doenças e a volatilidade climática foram exacerbadas pela invasão russa da Ucrânia, que teve início a 24 de fevereiro do ano passado, e colocaram a humanidade em maior risco de extinção.







O "Relógio do Apocalipse" foi criado pelo Boletim dos Cientistas Atómicos, uma organização sem fins lucrativos, para mostrar o quão perto a humanidade está do fim do mundo. O seu estado é anunciado todos os anos em janeiro e está agora 10 segundos mais próximo do fim do que esteve nos últimos três anos. A meia-noite é o marco simbólico da extinção da humanidade.O agravar da situação reflete o aumento da ameaça da guerra nuclear que passou a existir depois da guerra na Ucrânia. "As ameaças ligeiramente veladas da Rússia sobre a possibilidade de usar armas nucleares lembra o mundo que o escalar do conflito por acidente, intenção ou cálculos errados é um risco terrível. As possibilidades de que o conflito pode fugir do controlo de todos permanecem elevadas", frisou Rachel Bronson, a presidente do Boletim, em conferência de imprensa.O impacto da guerra na Ucrânia para a contabilização do "Relógio do Apocalipse" foi tal que o anúncio foi feito em russo e ucraniano para chamar a atenção dos dois países para os riscos.O Boletim dos Cientistas Atómicos tem na sua organização peritos em tecnologia nuclear e ciência climática, contando com 13 prémios Nobel. As ameaças incluídas na contagem do tempo para o fim do mundo vão desde guerras, armas, políticas, pandemias a alterações climáticas.Porém, no ano passado a guerra acabou a ter reflexos também nas alterações climáticas. Sivan Kartha, cientista do Instituto Ambiental de Estocolmo e membro do Boletim, lembrou que o aumento dos preços do gás natural e a diminuição de exportações da Rússia levou as empresas a procurar outras soluções, reativando centrais a carvão como alternativa. "As emissões globais de dióxido de carbono pela queima de combustíveis fósseis, depois de terem recuado com a covid-19, aumentaram para máximos em 2021 e continuaram a subir em 2022, batendo um novo recorde. Com as emissões ainda a subir, extremos climáticos continuam a acontecer e estão cada vez mais inegavelmente ligados às alterações climáticas".O relógio foi criado em 1947 por um grupo de cientistas atómicos, onde se incluía Albert Einstein. Na época começou nos sete minutos para a meia-noite. Em 1991, com o fim da guerra fria, foi quando a humanidade esteve mais longe do extremínio: 17 minutos.