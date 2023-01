Idosos que tomam mais de 10 medicamentos têm 'maior risco de reações adversas'

Coautora do estudo recomenda todos "os idosos que tomam mais de dez medicamentos a fazerem uma revisão da sua medicação com o seu médico ou farmacêutico de forma regular".

As mulheres idosas correm um risco maior de sofrer reações adversas aos medicamentos do que os homens. Independentemente do sexo, aqueles idosos que tomam mais do que dez medicamentos correm também um risco maior.