Estudo publicado na revista Nature, que contou com dois investigadores portugueses, alerta ainda para a diminuição do número de algumas espécies.

Desde 2010 que a recuperação da biodiversidade aquática dos rios se encontra estagnada, depois de ter assistido a uma acentuação nos anos 90 provocada pelas medidas de mitigação implementadas na Europa. As conclusões foram apresentadas num estudo publicado na revista Nature, que envolveu 96 investigadores europeus de 70 instituições, entre os quais Maria João Feio e Manuel Graça, investigadores do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).