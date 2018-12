O fenómeno da superfecundação heteropaternal vai ser o tema central de uma comédia romântica protagonizada por Constance Wu. Mais comum nos animais, a superfecundação ainda traz muitos mistérios.

A actriz Constance Wu, conhecida pelo seu papel em Crazy Rich Asians, está a negociar a sua participação numa comédia romântica, que se foca num fenómeno raro: a superfecundação heteropaternal. A sinopse da obra revela que o filme irá retractar a vida de uma mulher – supostamente Wu – que descobre que os seus gémeos têm pais diferentes.



Ao The Guardian, Michael Carroll, investigador de medicina reprodutiva na Universidade Metropolitana de Manchester, explicou que o fenómeno é mais comum em animais – como cães, gatos e vacas – do que nos humanos. "As fêmeas têm múltiplos acasalamentos com muitos machos e isso aumenta as possibilidades de reproduzirem múltiplas crias", explicou.



A superfecundação heteropaternal, explicou ao mesmo jornal o presidente da Associação de Embriologistas britânica, Jason Kasraie, é possível quando os óvulos de uma mulher são fertilizados por dois homens diferentes num curto espaço de tempo. Deste modo, o fenómeno pode acontecer quando a mulher produz vários óvulos num período de ovulação ou quando a mulher ovula duas vezes num curto período de tempo e eles são fertilizados, num intervalo de poucos dias, por homens diferentes.



Carroll não tem dúvidas em dizer que esta situação clínica é "extremamente rara" e que é preciso que "várias coisas invulgares aconteçam no mesmo ciclo menstrual". "A corrida de um espermatozóide é difícil mesmo quando corre bem. Ter dois candidatos bem-sucedidos provenientes de dois homens diferentes, no mesmo mês, e quando dois óvulos são produzidos… Bem, na verdade quais são as probabilidades", questiona.



O próprio especialista deixa a resposta: o tema ainda está por aprofundar ao nível da investigação. Dois estudos, ambos dos anos 90 do século passado, indicam probabilidades diferentes: um caso em cada 400 nascimentos de gémeos dizigóticos – ou seja, de óvulos diferentes – ou um em cada 13 mil nascimentos. Kasraie considera estes últimos valores mais próximos do real. Ainda assim, é muito difícil conhecer o número verdadeiro até porque a maioria dos casos só se revela com a realização de um teste de ADN.