Desde fevereiro que Jorge Faria, de 36 anos, coloca uma pomada oftalmológica nos olhos todas as noites. Se não o fizer, a córnea, a camada protetora do olho, fica seca e o explicador de matemática tem de passar dois dias com os dois olhos tapados, evitando mexê-los para não sentir dor. Problema: a pomada não se vende em Portugal. "O médico avisou-me que não sabia se o medicamento ainda era comercializado em Portugal. Mas que devia estar disponível em Espanha", conta à SÁBADO.

De facto, Jorge Faria não encontrou a pomada nas farmácias portuguesas em dezembro de 2018, quando lhe foi prescrita. Tentou então Espanha. Na altura, uma amiga estava lá para a Passagem do Ano e pediu-lhe o favor de procurar pela pomada por algumas farmácias. Nada. "Depois contactei o fabricante – acho que era a Novartis. Disseram-me que já não fabricavam o produto." Jorge Faria não desistiu, faria o necessário para evitar as dores nos olhos.