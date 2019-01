Dentro de uma sala de emergência médica o relógio não pára e todos os segundos contam. Mas e se o relógio tiver de parar? Provavelmente consegue pensar em vários motivos para que isso aconteça antes de imaginar uma possível confusão entre dois medicamentos. No entanto, isso já aconteceu. "Recentemente recebemos uma série de fotografias, por parte de profissionais de saúde, de uma sala de emergência que tinha duas ampolas do mesmo laboratório com rótulos exatamente iguais. Um engano, nestes casos, pode significar a vida ou a morte do doente. É aí que nós temos de intervir para garantir a segurança. Isto são situações graves", conta àSofia Oliveira Martins, membro do conselho diretivo do Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde), que tutela a farmacovigilância, inspeção e análise de medicamentos, cosméticos e dispositivos médicos em Portugal.