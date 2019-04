Em 2018 foram gastos mais de 32 milhões de euros em anti-histamínicos. Desde 2014 registou-se um crescimento na venda destes fármacos na ordem dos 10,2%.

Portugueses gastaram 32,19 milhões de euros em anti-histamínicos em 2019. Ao todo foram vendidas quse seis milhões (5,92 milhões) de embalagens destes medicamentos, segundo dados da consultora IQVIA, citados pelo Jornal de Notícias.



Os dados agora divulgados mostram um crescimento na venda destes produtos na ordem dos 10,2% e o vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC) afirma que "ao longo dos anos, o número de pessoas com alergias tem vindo a aumentar" e que as reações alérgicas "têm apresentado maior gravidade".



Pedro Carreiro-Martins acredita ainda que o aumento de venda destes fármacos pode estar relacionado com uma maior consciência por parte da população da existência destes produtos para aliviar e prevenir as alergias.



As alergias afetam 40% da população a viver na Europa, refere o alergologista Libério Ribeiro que atribui estes valores altos à "poluição, ao estilo de vida, viver mais no interior da casa e ao tipo de alimentação", refere ao JN.