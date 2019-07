Google admite que gravou conversas de utilizadores

A empresa Google admitiu gravar e ouvir diálogos entre pais e filhos, ligações profissionais, discussões e até sons de pessoas a fazer sexo.





Uma reportagem da estação belga VRT News revelou que o Google grava conversas do assistente virtual pessoal, o Google Assistant, e as transcreve juntamente com um grupo de funcionários. A revelação feita no blogue oficial da empresa, por David Monsees, responsável de produtos de buscas do Google, disse ter conseguido acesso a cerca de mil gravações de pessoas anónimas que usaram o assistente virtual.

Segundo a VRT News, a função do assistente era "compreender as particularidades e os sotaques de cada idioma em específico". David Monsees admitiu que "a empresa conta com um especialista no mundo para ouvir e transcrever uma pequena parte dos diálogos para nos ajudar a compreender melhor esses idiomas".

A Google defendeu-se afirmando que o assistente virtual só envia gravações após detetar que os utilizadores usaram um comando específico para ativá-lo, como o "Hey Google". No entanto, a VRT News garantiu que ouviu conversas nas quais nenhum utilizador deu ordem de ativação para o assistente virtual.

Amazon, Samsung e Apple são outras empresas que também garantem que os diálogos entre os utilizadores e os seus assistentes virtuais são privados. No entanto, a desconfiança aumenta por parte dos utilizadores.