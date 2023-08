Uma equipa de cientistas investigou se os crocodilos são sensíveis aos sons de choro de primatas e como reagem, para tentar perceber as semelhanças entre as vocalizações de diferentes espécies. As reações foram numerosas, havendo até um crocodilo que assumiu uma postura defensiva; mas a maioria teve respostas de predador. O estudo foi publicado na revista Proceedings of the Royal Society B.