Primeiro comprimido testado para tratar a covid-19 reduziu para metade os internamentos

A farmacêutica Merck revelou os primeiros resultados do ensaio clínico do que pode vir a ser o primeiro comprimido autorizado para tratar a covid-19. De acordo com as informações reveladas num comunicado de imprensa, o fármaco reduziu em metade as hospitalizações e mortes.



A farmacêutica e a parceira Ridgeback Biotherapeutics anunciaram que vão pedir a autorização para uso de emergência ao regulador norte-americano nos próximos dois meses, bem como contactar os reguladores de outros países. Caso seja aprovado, será o primeiro tratamento oral contra a covid-19. Se mais dados apoiarem os primeiros resultados, essa autorização pode ser dada dentro de semanas.



O molnupiravir é um antiviral que os pacientes podem tomar em casa. Outros fármacos para tratar a covid-19, como a dexametasona, estão a ser administrados mas exigem injeções ou administração por via intravenosa. O molnupiravir está desenhado para criar erros no código genético do vírus.